Người lao động News

Pháp luật

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường sắp hầu toà

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cùng nhiều đồng phạm chuẩn bị hầu toà.

Ngày 10-11, nguồn tin cho biết ngày 18-11 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Cựu Phó chánh án Đà Nẵng Phạm Việt Cường chuẩn bị hầu tòa vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường

Trong vụ án này, 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa), Nguyễn Ngọc Anh (luật sư Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Huy Luật), Hoàng Kiến An (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự), Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Đình Bảo), Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Hoàng Hà), Nguyễn Tiến Vy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Văn Lợi, Võ Trường Giang, cùng nhiều bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự, "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự, "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự.

Trong số 28 bị cáo của vụ án này, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, các bị can trong vụ án đã đưa, môi giới và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị can Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Tuy nhiên, có 2 vụ án bị can Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu, do đó cựu thẩm phán này đã trả lại 550 triệu đồng.

Đối với bị cáo Lê Phước Thạnh, cáo trạng xác định bị cáo này nhận hối lộ 400 triệu đồng, đồng thời môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Còn bị can Phạm Tấn Hoàng bị cáo buộc đã nhận 220 triệu đồng để tác động, đưa phán quyết có lợi cho người đưa tiền trong một bản án hình sự phúc thẩm và một bản án sơ thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú lần lượt bị cáo buộc nhận 315 triệu đồng và 270 triệu đồng.

