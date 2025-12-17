Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xin được hưởng án treo để về chữa bệnh tim

Ngày 17-12, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã cho 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành phố liên quan được nói lời sau cùng trước khi đi vào nghị án.



Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, tại tòa. Ảnh: P.A.

Trước bục khai báo, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, khi nói lời sau cùng tiếp tục phủ nhận việc nhận 80 triệu đồng. Cùng với đó, bị cáo cũng xin lỗi ngành tòa án.

Theo bị cáo Hoàng, cả cuộc đời, 40 năm kinh qua nhiều đơn vị, 20 năm công tác xa nhà, nhiều lần bị đột quỵ, bệnh tật một mình song vẫn phấn đấu làm việc. Vì sai lầm, hôm nay phải đứng trước tòa. "Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời. Bị cáo xin được hưởng án treo để về với gia đình, chữa bệnh tim"- bị cáo Hoàng nói.

Trước bục khai báo, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, cho biết bản thân rất ân hận vì 20 năm phấn đấu làm chánh án "đổ sông, đổ bể hết", chỉ vì nhất thời nể nang.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (cũ) là người "chạy án" cho vợ - cũng là thẩm phán, để vụ án vợ xét xử không bị xem xét, kháng nghị, tránh ảnh hưởng đến việc tái bổ nhiệm chức danh.

Theo bị cáo, 24 năm làm thẩm phán, hôm nay "vô cùng xấu hổ" khi đứng ở vị trí ngược lại với vị trí công tác bao năm nay. Dù vì động cơ nào, bị cáo Hưng cho rằng đã nhận thức việc mình làm là sai.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội đánh giá vụ án xảy ra trong thời gian dài, với sự cấu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ đặc biệt lớn, hơn 11 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên toà

VKSND đã đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường mức án 7-8 năm tù; Phạm Tấn Hoàng 3-4 năm tù cùng tội "Nhận hối lộ", Nguyễn Xuân Hưng mức án 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội "Đưa hối lộ". Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ mức án bằng thời gian tạm giam, 12 tháng tù treo đến 7 năm tù giam theo tội danh bị truy tố.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, các bị cáo trong vụ án đã đưa, môi giới và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Việt Cường đã nhận hối lộ 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm vụ án theo hướng chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS-DS của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-ST của TAND TP Đà Nẵng, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST của TAND quận Ngũ Hành Sơn. Bên cạnh đó, bị cáo Cường còn nhận hối lộ 150 triệu đồng để thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại. Bị cáo Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 100 triệu đồng để hứa giúp bị cáo được hưởng án treo về tội đánh bạc trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Còn lại 2 vụ án bị cáo Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu, do đó cựu thẩm phán này đã trả lại 550 triệu đồng.

Đối với bị cáo Lê Phước Thạnh, cáo trạng xác định bị cáo này nhận hối lộ 400 triệu đồng, đồng thời môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng. Còn bị cáo Phạm Tấn Hoàng bị cáo buộc đã nhận 220 triệu đồng để tác động, đưa phán quyết có lợi cho người đưa tiền trong một bản án hình sự phúc thẩm và một bản án sơ thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú lần lượt bị cáo buộc nhận 315 triệu đồng và 270 triệu đồng.

Chủ tọa Trần Nam Hà thông báo sẽ ra phán quyết với các bị cáo trong vụ án vào ngày 24-12 tới.