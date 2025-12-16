HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị phạt 7-8 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Với cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị đề nghị 7-8 năm tù.

Chiều 16-12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao Đà Nẵng bị đề nghị phạt vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: H.H

Theo đó, đại diện VKSND đề nghị phạt bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị phạt 3-4 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 3-4 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 24-30 tháng tù.

VKSND đề nghị phạt bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5-6 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị phạt 6-7 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu luật sư, bị đề nghị tổng hợp 6-8 năm cho 2 tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo VKSND, vụ án này xảy ra trong thời gian dài với sự câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ là đặc biệt lớn, hơn 11,4 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Điều này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức.

Cơ quan tố tụng đánh giá các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sự hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí còn nhiều bị cáo từng là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình.

toà án chạy án nhận hối lộ Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường
