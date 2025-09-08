Chiều nay 8-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, địa phương liên quan.



Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà

Theo cáo buộc, khi biết Bắc Giang (tỉnh cũ) có chủ trương làm dự án cầu Đồng Việt, do có mối quan hệ từ trước nên bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, đã đặt vấn đề nhờ bị cáo Phạm Thái Hà, cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Thuận An được tham gia làm cầu Đồng Việt.

Đến cuối tháng 12-2021, trong bữa ăn tối, bị cáo Phạm Thái Hà giới thiệu bị cáo Hưng với ông Dương Văn Thái và nói "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt" và được ông Thái phản hồi "sẽ quan tâm". Sau đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, Thuận An trúng gói thầu số 7, gây thiệt hại gần 97 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định bị cáo Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đã giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định, hưởng lợi 4 tỉ đồng. Bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với ông Thái giúp Thuận An trúng thầu, hưởng lợi 750 triệu đồng.

Khai trước tòa, cựu phó chủ tịch Lê Ô Pích khai tại một cuộc họp, ông Thái giới thiệu về Tập đoàn Thuận An, nói doanh nghiệp này có năng lực, sắp tới có về địa phương làm dự án thì xem xét tạo điều kiện. Sau khi biết Thuận An muốn tham gia làm Dự án cầu Đồng Việt, cựu phó chủ tịch Bắc Giang đã chỉ đạo Ban quản lý dự án tạo điều kiện nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Thuận An có năng lực thì chấm thầu, cho làm dự án.

Theo lời cựu phó chủ tịch Lê Ô Pích, Thuận An trúng thầu thì tốt cho tỉnh vì đơn vị này có năng lực.

Ông Pích khai, xuyên suốt dự án có gặp bị cáo Hưng 1 lần. Lần này chỉ giao tiếp bình thường chứ không bàn bạc gì. Sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp tết 2023, ông Pích được Nguyễn Duy Hưng biếu 1 tỉ đồng. Qua đó, được bị cáo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, 4 lần đưa quà tổng 3 tỉ đồng.

"Bị cáo nhận nghĩ là tiền hoa hồng cảm ơn, Thạo không nói gì. Tỉnh thời điểm đó rất nhiều dự án, bị cáo không biết thanh toán dự án nào"- ông Pích khai. Sau khi chủ tọa thẩm vấn, bị cáo Pích thừa nhận số tiền này là "dự án cầu Đồng Việt cảm ơn". Ông Pích khai 4 tỉ đồng này nhận về cất giữ mà chưa dùng vào việc gì và đã nộp khắc phục toàn bộ.

Về phần mình, bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận nội dung cáo trạng và cho rằng bản thân không bị oan. Bên cạnh đó, Phạm Thái Hà khai khi nhận được cáo trạng đã rất hối hận và suy nghĩ rất nhiều, bị nhiều bệnh tật. Trong trại tạm giam, ông đã viết thêm 1 bản khai báo rất chi tiết kèm đề nghị gửi cơ quan tố tụng và mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết trong đó.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Thái Hà mong muốn Hội đồng xét xử xem xét tình tiết nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký, giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro không thể lường trước được. Cùng với đó, bị cáo Hà mong Hội đồng xét xử xem xét vai trò của mình trong vụ án để được hưởng khoan hồng.

Về số tiền 750 triệu đồng nhận từ chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội khai số tiền này nhận nhiều lần, trong nhiều năm. Khi được mời lên cơ quan điều tra, lúc đầu chỉ nhận thức đây là tiền anh em chơi với nhau nên Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cho. Tuy nhiên, khi biết là vi phạm, ông Hà đã phối hợp với gia đình nộp vào tài khoản tạm giữ của của quan điều tra trước khi bị khởi tố.