HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Làm trợ lý, thư ký có những rủi ro không thể lường trước

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Bị cáo Phạm Thái Hà mong muốn HĐXX xem xét tình tiết nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký, giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro không thể lường trước.

Chiều nay 8-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội xin khoan hồng trong vụ án Tập đoàn Thuận An - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà

Theo cáo buộc, khi biết Bắc Giang (tỉnh cũ) có chủ trương làm dự án cầu Đồng Việt, do có mối quan hệ từ trước nên bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, đã đặt vấn đề nhờ bị cáo Phạm Thái Hà, cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Thuận An được tham gia làm cầu Đồng Việt.

Đến cuối tháng 12-2021, trong bữa ăn tối, bị cáo Phạm Thái Hà giới thiệu bị cáo Hưng với ông Dương Văn Thái và nói "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt" và được ông Thái phản hồi "sẽ quan tâm". Sau đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, Thuận An trúng gói thầu số 7, gây thiệt hại gần 97 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định bị cáo Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đã giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định, hưởng lợi 4 tỉ đồng. Bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với ông Thái giúp Thuận An trúng thầu, hưởng lợi 750 triệu đồng.

Khai trước tòa, cựu phó chủ tịch Lê Ô Pích khai tại một cuộc họp, ông Thái giới thiệu về Tập đoàn Thuận An, nói doanh nghiệp này có năng lực, sắp tới có về địa phương làm dự án thì xem xét tạo điều kiện. Sau khi biết Thuận An muốn tham gia làm Dự án cầu Đồng Việt, cựu phó chủ tịch Bắc Giang đã chỉ đạo Ban quản lý dự án tạo điều kiện nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Thuận An có năng lực thì chấm thầu, cho làm dự án.

Theo lời cựu phó chủ tịch Lê Ô Pích, Thuận An trúng thầu thì tốt cho tỉnh vì đơn vị này có năng lực.

Ông Pích khai, xuyên suốt dự án có gặp bị cáo Hưng 1 lần. Lần này chỉ giao tiếp bình thường chứ không bàn bạc gì. Sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp tết 2023, ông Pích được Nguyễn Duy Hưng biếu 1 tỉ đồng. Qua đó, được bị cáo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, 4 lần đưa quà tổng 3 tỉ đồng.

"Bị cáo nhận nghĩ là tiền hoa hồng cảm ơn, Thạo không nói gì. Tỉnh thời điểm đó rất nhiều dự án, bị cáo không biết thanh toán dự án nào"- ông Pích khai. Sau khi chủ tọa thẩm vấn, bị cáo Pích thừa nhận số tiền này là "dự án cầu Đồng Việt cảm ơn". Ông Pích khai 4 tỉ đồng này nhận về cất giữ mà chưa dùng vào việc gì và đã nộp khắc phục toàn bộ.

Về phần mình, bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận nội dung cáo trạng và cho rằng bản thân không bị oan. Bên cạnh đó, Phạm Thái Hà khai khi nhận được cáo trạng đã rất hối hận và suy nghĩ rất nhiều, bị nhiều bệnh tật. Trong trại tạm giam, ông đã viết thêm 1 bản khai báo rất chi tiết kèm đề nghị gửi cơ quan tố tụng và mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết trong đó.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Thái Hà mong muốn Hội đồng xét xử xem xét tình tiết nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký, giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro không thể lường trước được. Cùng với đó, bị cáo Hà mong Hội đồng xét xử xem xét vai trò của mình trong vụ án để được hưởng khoan hồng.

Về số tiền 750 triệu đồng nhận từ chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội khai số tiền này nhận nhiều lần, trong nhiều năm. Khi được mời lên cơ quan điều tra, lúc đầu chỉ nhận thức đây là tiền anh em chơi với nhau nên Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cho. Tuy nhiên, khi biết là vi phạm, ông Hà đã phối hợp với gia đình nộp vào tài khoản tạm giữ của của quan điều tra trước khi bị khởi tố.

Tin liên quan

Vì sao nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái không hầu toà vụ Thuận An?

Vì sao nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái không hầu toà vụ Thuận An?

(NLĐO)- Trước đó, VKSND tối cao yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ số tiền nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái đã nhận từ ông chủ Thuận An.

Được trợ lý Bí thư Thành ủy giới thiệu, Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu cầu Vĩnh Tuy 2

(NLĐO)- Sau khi trúng thầu Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo cấp dưới chi cho Ban QLDA Hà Nội 12 tỉ đồng.

Sau bữa ăn tối nhà lãnh đạo cấp cao, Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án hơn 1.130 tỉ đồng

(NLĐO)- Trong bữa ăn tối tại nhà một lãnh đạo Quốc hội (khi đó), Phạm Thái Hà giới thiệu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An với cựu bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái.

Thuận An Phạm Thái Hà, cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đấu thầu lợi dụng chức vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo