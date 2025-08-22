HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 đồng phạm sắp hầu toà

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cùng các đồng phạm trong vụ án Thuận An sắp hầu toà.

Ngày 22-8, tin từ TAND TP Hà Nội cho biết ngày 8-9 tới đây, Toà sẽ đưa ra xét xử 29 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An). Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ phiên toà.

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 đồng phạm sắp hầu toà- Ảnh 1.

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Văn Thạo, cựu giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Bắc Giang; Đàm Văn Cường, cựu phó giám đốc Ban QLDA Bắc Giang; Trần Viết Cương, cựu giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang; Phạm Hoàng Tuấn, cựu giám đốc Ban QLDA Hà Nội; Nguyễn Chí Cương, cựu phó giám đốc - sau này là giám đốc Ban QLDA Hà Nội, và nhiều bị can khác cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bị cáo Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh: Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (gồm: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải). Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Sau đó, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (bộ cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án. Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các Công ty do Tập đoàn tìm, mời hoặc Công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải (bộ cũ) và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Cùng với đó, mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng Hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của Hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi Hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỉ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các Gói thầu, Dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại các Dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.

Cáo trạng xác định sai phạm của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng.

