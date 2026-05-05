Cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ nhận bản án nghiêm khắc

Chiều 5-5, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án 15 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Mười Bảy (50 tuổi), cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ), về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo nội dung vụ án, lợi dụng vị trí công tác của mình, bị cáo Bảy đã tiếp cận những người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo. Khoảng tháng 8-2018, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo tìm đến bà Nguyễn Thị T. để vay tiền.

Bị cáo tại toà

Vì đã nhiều lần cho vay trước đó nhưng chưa được thanh toán, bà T. yêu cầu bị cáo phải có tài sản thế chấp.

Để có tài sản, bị cáo Bảy đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người quen là ông Thái Văn Q. với lý do tìm khách mua giúp. Sau đó, bị cáo thuê người làm giả 2 sổ đỏ với giá 1 triệu đồng rồi trả lại bản chính cho ông Q.

Bị cáo tiếp tục làm giả các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán, tự ký tên và giả chữ ký để hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhằm đánh lừa bà T. rằng mình đang mua đất và cần tiền gấp.

Tin tưởng vào bộ giấy tờ giả này, bà T. đã cho bị cáo vay tổng cộng 520 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhận được đã bị bị cáo dùng để tiêu xài và trả nợ hết. Đến hạn không có khả năng thanh toán, bị cáo và bà T. đã lập vi bằng ghi nhận tổng nợ (bao gồm cả các khoản vay cũ) là 1,45 tỉ đồng, sau đó bị cáo bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Mười Bảy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm đến tài sản của người khác mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội.

Từ các nhận định trên, tòa án đã tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".