Pháp luật

Ra tay với "sếp", nam công nhân khu công nghiệp ở TPHCM lãnh 10 năm tù

Trần Thái

(NLĐO) - Dù đã tác động gia đình bồi thường 90 triệu đồng và được bị hại xin giảm nhẹ, bị cáo vẫn phải trả giá bằng bản án 10 năm tù giam.

Ngày 5-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Siêng (43 tuổi; quê Cần Thơ) 10 năm tù về tội "Giết người".

Gây án trước cổng công ty

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Siêng là công nhân làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Sự việc đau lòng bắt nguồn từ một mâu thuẫn bộc phát trong cuộc nhậu tại kho xưởng của công ty vào chiều ngày 25-12-2023.

Cụ thể, trong lúc uống rượu cùng đồng nghiệp, Siêng hỏi xin thuốc lá một người tên Tuấn nhưng không được cho dẫn đến cãi vã. Sau đó, Siêng tìm đến ông Phạm Thái S. (tổ trưởng quản lý của Siêng) để nhờ can thiệp. Tuy nhiên, ông S. trả lời sẽ báo cáo công ty đuổi việc Siêng.

Nam công nhân khu công nghiệp ở TPHCM lãnh 10 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Bực tức vì lời nói của tổ trưởng, Siêng về phòng trọ lấy một con dao rồi quay trở lại công ty tìm ông S. Khi thấy ông S. đang đứng ở cổng, nam công nhân này đã cầm dao đâm vào ngực nạn nhân. 

Ông S. bỏ chạy, Siêng vẫn tiếp tục truy đuổi và chém thêm vào vùng tay khiến ông S. ngã gục. Kết quả giám định pháp y cho thấy ông S. bị tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%.

Bài học đắt giá

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Nguyễn Văn Siêng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi phiên tòa diễn ra, vợ của bị cáo đã thay mặt bồi thường cho nạn nhân số tiền 90 triệu đồng. Phía bị hại cũng đã có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Siêng có tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác và gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm minh để giáo dục và răn đe.

Tin liên quan

Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trên đường về nhà trọ: Bắt nhóm đối tượng gây án

(NLĐO)-Sau mâu thuẫn tại công ty, một nhóm công nhân đã chặn đường tấn công khiến nam công nhân 22 tuổi tử vong trên đường ở TPHCM

Lời khai của nam công nhân sát hại đồng nghiệp

(NLĐO)- Nhiều lần bị anh D. dọa đánh và nghi ngờ anh này nhắn tin qua lại với vợ mình nên Sính đã ra tay sát hại người đàn ông đồng nghiệp này.

Nam công nhân cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp để mua tivi, tủ lạnh

(NLĐO) – Sau khi gây án tại tiệm vàng ở Đồng Tháp, nam công nhân quê An Giang đem tài sản cướp được đi bán để mua tivi, tủ lạnh

