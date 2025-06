Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 13-6, cơ quan này đã khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà riêng 4 bị can do về vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa do Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) làm chủ đầu tư, trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền.

Ông Nguyễn Đức Quyền, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Các bị can bị khởi tố và đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ngoài ông Nguyễn Đức Quyền còn có 3 bị can khác, là cựu Phó giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) Hoàng Văn Thế và 2 cựu cán bộ thuộc Sở TN-MT Thanh Hóa.

Theo nguồn tin, các bị can trên bị khởi tố để điều tra về vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa (lô C4, C5, thuộc địa phận phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 14-5-2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 3796 chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô C4, C5 Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa của Tập đoàn FLC với tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng.

Hiện trạng Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa của Tập đoàn FLC

Đến năm 2017, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 291 tỉ đồng, thời gian thực hiện 3 năm. Sau đó, FLC đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là chủ đầu tư dự án có tính chất phát triển nhà ở thương mại và đã được tỉnh giao 4.200 m2 đất thực hiện tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, nhà ở chung cư cao tầng và cho thuê 11.566,8 m2 đất để thực hiện dự án khu thương mại và khuôn viên cây xanh, hành lang khu vực quanh 2 tòa nhà.

Tuy nhiên, sau khi Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, đã xác định dự án có nhiều sai phạm, có dấu hiệu tội phạm nên đã kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyển cơ quan Công an tỉnh điều tra dấu hiệu tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu giao 11.566,8 m2 đất "sạch" trên cho FLC, có nguy cơ làm thất thoát ngân sách nhà nước.