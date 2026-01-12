Cựu phó tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An lãnh án chung thân

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12-1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973), cựu phó tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, về các tội "Tham ô tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Hoàng Thị Kim Châu tại tòa (Ảnh: H.Nam)

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa và quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2017 đến tháng 8-2023, Hoàng Thị Kim Châu giữ chức tổng giám đốc, sau đó là phó tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, trực tiếp quản lý nguồn tiền mặt của doanh nghiệp.

Lợi dụng chức vụ và việc được giao quản lý tài chính, bị cáo nhiều lần nhận tiền dưới hình thức tạm ứng cá nhân nhưng không hoàn ứng, sử dụng vào mục đích riêng.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt hơn 774 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để đầu tư, mua bán nhiều bất động sản tại Đà Nẵng và TPHCM, gồm hàng chục căn hộ, nhiều lô đất và công trình thương mại, trong đó có tài sản đứng tên cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp và ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế.

Dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, song các chứng cứ, tài liệu kế toán cùng lời khai của những người liên quan đã đủ cơ sở xác định bị cáo lợi dụng tín nhiệm, chức vụ để chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Hoàng Thị Kim Châu bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt; các tài sản liên quan đã bị kê biên và tiếp tục xử lý theo quy định để bảo đảm thi hành án.