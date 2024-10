Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bách Đạt An từng bị tố cáo gì?

Ngày 26-10, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An trong thời gian 3 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Một dự án của Công ty CP Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn

Trước đó, sáng 25-10, bà Châu bị triệu tập làm việc là bị giữ hình sự để làm rõ nội dung liên quan đến việc sử dụng trái phép số tiền Công ty CP Bách Đạt An huy động vốn của người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 30-7, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An hiện tại là ông Nguyễn Công Mẫn - Chủ tịch HĐQT của công ty, đã ký đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh...

Theo nội dung đơn, Công ty CP Bách Đạt An là đơn vị chuyên hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, công ty đang được UBND tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư 14 dự án trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động đầu tư kinh doanh dự án của Công ty Bách Đạt An bị đình trệ, nhiều dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ thi công, dẫn đến vi phạm nghĩa vụ của chủ đầu tư với nhà nước, vi phạm hợp đồng và xảy ra tranh chấp với đơn vị môi giới và khách hàng.

Đơn tố giác cho rằng sự việc trên xảy ra do bà Hoàng Thị Kim Châu đã có hành vi "chiếm đoạt" tiền của công ty, dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng tài chính để thực hiện dự án.

Theo nội dung đơn tố giác tội phạm do ông Nguyễn Công Mẫn ký, ngày 4-5-2017, Công ty CP Bách Đạt An được thành lập với các cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Hữu Vinh góp 9 tỉ đồng, tương đương với 45% vốn điều lệ; bà Hoàng Thị Kim Châu góp 9 tỉ đồng, tương đương với 45% vốn điều lệ; ông Nguyễn Công Mẫn góp 2 tỉ đồng, tương đương với 10% vốn điều lệ.

Hôm 17-7, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì buổi đối thoại để giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Trong đó, bà Hoàng Thị Kim Châu là Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ khi thành lập đến năm 2020, Công ty Bách Đạt An đã nhiều lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thay đổi cổ đông, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, theo đơn tố giác tội phạm thì thực chất việc góp vốn của các cổ đông chỉ là hình thức chứ không góp trên thực tế. Bà Hoàng Thị Kim Châu vẫn luôn là người duy nhất chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của công ty, vô hiệu hóa các vai trò của HĐQT công ty.

Theo đơn trình bày, từ năm 2017, khi công ty bắt đầu triển khai các dự án, kêu gọi hợp tác đầu tư, thu tiền từ các đơn vị môi giới, thu tiền của các khách hàng, bà Châu chỉ dùng một phần rất nhỏ số tiền thu được để thực hiện dự án.

Số tiền còn lại, bà Châu lấy tư cách là cổ đông sáng lập và người duy nhất nắm quyền quản lý, điều hành công ty đã yêu cầu các nhân viên trong công ty tạm ứng từ tài khoản công ty rồi chuyển cho cá nhân bà Châu với lý do mang đi kinh doanh cho công ty.

Tuy nhiên, bà Châu đã sử dụng toàn bộ tiền vào mục đích cá nhân, chưa từng nộp lại tiền cho công ty. Đơn tố giác cho rằng bà Châu đã rút tiền trái phép của Công ty Bách Đạt An số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Ngoài ra, đơn tố giác còn cho rằng bà Châu còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt hồ sơ, tài liệu, máy tính lưu trữ thông tin của công ty…