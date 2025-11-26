Cựu Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần bị bắt

Ngày 26-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Văn Lương (SN 1962, thường trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội), cựu Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương, về tội Nhận hối lộ. Bị can Lương bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.



Bị can Dương Văn Lương. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương, trong đó có Dương Văn Lương, đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

Thủy khai nhận bản thân không bị tâm thần nhưng đối tượng đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương (thời điểm đó là Phó viện trưởng) để có kết luận giám định bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra xác định Dương Văn Lương và các thành viên Hội đồng giám định đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Bị can Bùi Thị Thanh Thuỷ

Trước đó tháng 7-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây do Bùi Thị Thanh Thuỷ cầm đầu.

Theo Cảnh sát, trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thanh Thuỷ đang bị điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương nhưng vẫn chỉ đạo Phùng Nguyệt Anh (SN 1974, trú tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cùng các "đàn em" khác thực hiện hành vi mua, bán ma tuý ngoài xã hội. Trong quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ tổng số 10 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy.