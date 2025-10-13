Cựu sao Man United tỏa sáng, Hà Lan tăng tốc cuốn phăng Phần Lan

Màn trình diễn hoàn hảo của Memphis Depay và đồng đội trước đối thủ Bắc Âu mang về cho Hà Lan trận thắng thứ 5, củng cố ngôi đầu bảng G với phong độ cực kỳ thuyết phục. Memphis Depay nhận được sự quan tâm nhiều nhất và cựu sao Man United đã đáp trả sự tin yêu của khán giả bằng sự bùng nổ thường thấy.



Donyell Malen mở tỉ số sớm cho chủ nhà Hà Lan

Ngay từ đầu trận, đội chủ nhà tràn lên tấn công dữ dội. Phút thứ 8, Donyell Malen phối hợp đập nhả ăn ý với Memphis Depay rồi tung cú sút từ rìa vòng cấm, khiến thủ môn Joronen dù chạm tay vẫn không thể cứu thua cho Phần Lan.

Virgil van Dijk (4) nhân đôi cách biệt

Chỉ chín phút sau, trung vệ Virgil van Dijk nhân đôi cách biệt khi lên tham gia tấn công bằng pha đánh đầu hiểm hóc sau quả đá phạt của Depay – người hiện đã trở thành chân chuyền nhiều nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan, bên cạnh thành tích ghi bàn nhiều nhất trong màu áo quốc gia.

Jurrien Timber suýt có pha lập công cho riêng mình

Phần Lan hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi tốc độ của đối thủ. Donyell Malen liên tiếp khiến hàng thủ đội khách khốn đốn, trong khi Jurrien Timber đánh đầu dội xà và Van Dijk suýt lập cú đúp.

Phút 37, Justin Kluivert dứt điểm khiến hậu vệ Tenho để bóng chạm tay trong vòng cấm, và Depay lạnh lùng ghi bàn từ chấm 11 m, nâng tỉ số lên 3-0.

Memphis Depay ghi bàn và kiến tạo hay nhất lịch sử tuyển Hà Lan

Sang hiệp hai, HLV Ronald Koeman thay người nhằm thử nghiệm đội hình nhưng thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà. Reijnders, Weghorst rồi Van Dijk đều có cơ hội gia tăng cách biệt, song bàn thắng cuối cùng chỉ đến ở phút 84.

Cody Gakpo – ngôi sao của Liverpool – khép lại chiến thắng tưng bừng bằng cú sút xa quyết đoán, ấn định tỉ số 4-0.

Cody Gakpo ấn định chiến thắng 4-0, Hà Lan áp sát vòng chung kết

Với chiến thắng này, Hà Lan duy trì mạch bất bại và đã ghi tám bàn chỉ trong hai trận ở đợt tập trung tháng 10. Phần Lan tiếp tục "dớp" không thắng Hà Lan từ năm 1950, còn thầy trò Ronald Koeman đang cho thấy hình ảnh của một tập thể trẻ trung, giàu khát vọng và sẵn sàng chinh phục tấm vé tới World Cup 2026.