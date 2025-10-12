Haaland lập kỷ lục khó tin, Na Uy đại thắng Israel 5-0 vòng loại World Cup

Na Uy với "hung thần" Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại vòng loại World Cup 2026 khi tiếp đón Israel tại sân nhà Ullevaal ở Oslo, áp sát tấm vé duy nhất của bảng I khu vực châu Âu tham dự World Cup vào năm sau.



Trận đấu sôi động ngay sau khi bóng lăn và mới phút thứ 2, Na Uy đã được hưởng phạt đền sau pha va chạm của Patrick Berg. Tuy nhiên, thủ thành Daniel Peretz của Israel xuất sắc cản phá cú sút của Erling Haaland.

Haaland sút hỏng liên tiếp hai quả phạt đền...

Sau khi xem lại VAR, trọng tài phát hiện Peretz đã bước qua vạch vôi trước khi Haaland thực hiện cú sút, dẫn đến việc Haaland được thực hiện lại quả phạt đền. Đáng tiếc, lần này chân sút của Man City vẫn không thể ghi bàn khi bị Peretz bắt bài. Đây là lần đầu tiên Haaland thất bại trên chấm 11 m trong một trận đấu chính thức.

Sau khoảng thời gian ngắn bị ép sân, Israel bị thủng lưới ở phút 18, khi bóng chạm vai Anan Khalaili bay ngược vào lưới nhà trong một pha tranh chấp lộn xộn. Hai phút sau, Haaland thể hiện đẳng cấp với pha solo dũng mãnh và dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho Na Uy.

... nhưng vẫn kịp tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Israel

Chưa đầy một phút sau, cú phá bóng lỗi của thủ môn Daniel Peretz lại bật trúng đồng đội Idan Nachmias bay vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0 cho Na Uy - đồng thời khiến Nachmias chấn thương phải rời sân. Tình huống khá hi hữu và bàn đá phản lưới nhà thứ nhì trong trận của phía Israel cũng "lạ" không kém.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Nusa và Sørloth liên tục khuấy đảo hàng thủ Israel, trong khi Haaland không ngừng tạo ra sóng gió.

Phút 62, Nusa tạt bóng chính xác để Haaland bật cao đánh đầu ghi bàn thứ tư, cũng là pha lập công thứ 50 của anh cho tuyển Na Uy - một cột mốc lịch sử mà mới chỉ 6 cầu thủ trên toàn thế giới đạt được khi thi đấu dưới 50 trận cho đội tuyển quốc gia.

Haaland chạm mốc 50 bàn khi chưa đấu đủ 50 trận

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo của Man City hoàn tất cú hat-trick ở phút 70 sau pha đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Nusa, khép lại chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục cho Na Uy. Đội bóng Bắc Âu nối dài chuỗi trận thắng lên con số 9 - kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá nước này.

Haaland như được sinh ra để phá các kỷ lục bóng đá

Với màn trình diễn bùng nổ, Na Uy củng cố ngôi đầu bảng I và tiến sát tấm vé dự World Cup 2026, trong khi Israel vẫn dậm chân ngoài nhóm tranh vé. Haaland, người ghi ba bàn và tạo ra sức ép khủng khiếp suốt 90 phút, được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".