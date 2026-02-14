HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cứu sống 1 nam bệnh nhân nguy kịch do thủng tim

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sáng 14-2, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết đã cứu sống thanh niên nhập viện với vết thương thấu ngực xuyên xương ức, thủng tâm nhĩ phải

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 13-2, bệnh nhân T. (SN 2000, ngụ xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng nguy kịch với vết thương thấu ngực, xuyên xương ức, thủng tâm nhĩ phải. Bệnh nhân thở yếu, mạch nhanh, huyết áp tụt, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, hội chẩn và tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực. Sau khoảng 30 phút hồi sức, ê-kíp quyết định phẫu thuật khẩn cấp.

Cứu sống nam bệnh nhân bị thủng tim nguy kịch vào tối 26 Tết - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân T. nhập viện với vết thương thủng tim, nguy cơ tử vong rất cao. Ảnh: T.Q.

Các bác sĩ tiến hành mở ngực, xẻ màng tim, hút máu cục trong buồng tim và khâu lại vết thủng. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 45 phút trong điều kiện hết sức căng thẳng do tổn thương tim phức tạp, nguy cơ chảy máu ồ ạt và ngừng tim bất cứ lúc nào.

Theo bác sĩ trực phẫu thuật, nhiều khả năng đây là vết thương hở do bị đâm. Với các trường hợp bị đâm thủng tim tương tự, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 60-80% nếu không được can thiệp kịp thời và đúng kỹ thuật.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, bài bản của ê-kíp cùng trình độ chuyên môn cao, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đến sáng 14-2, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở được và tiếp tục được theo dõi, điều trị hậu phẫu.

Tin liên quan

Kích hoạt báo động đỏ cứu sống bệnh nhân thủng tim

Kích hoạt báo động đỏ cứu sống bệnh nhân thủng tim

(NLĐO) - Tiếp nhận bệnh nhân bị đâm thủng tim, nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện để cứu sống người bệnh.

Sức khỏe người chạy xe ôm bị cướp đâm thủng tim giờ ra sao ?

(NLĐO) - Bệnh nhân bị thủng cả hai thùy phổi trái, trái và buồng tim, ê kip phẩu thuật đã trải qua phút giây căng thẳng để cứu sống ông.

Cứu người phụ nữ bị thủng tim thoát chết trong gang tấc

(NLĐO) – Sau khi mở ngực thám sát, các bác sĩ phát hiện tim bệnh nhân bị thủng một lỗ ở ngay mỏm tim khiến chị bị ngưng tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng mở ngực phẫu thuật cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Lâm Đồng Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thủng tim đâm thủng tim
