HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu sống thai phụ vỡ tử cung ở lần mang thai thứ 9

Cao Nguyên

(NLĐO) – Thai phụ mang thai lần thứ 9 bị vỡ tử cung, sốc mất máu nghiêm trọng nhưng may mắn được cứu sống.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) vừa cấp cứu thành công một trường hợp sản phụ bị vỡ tử cung, sốc mất máu nghiêm trọng trong lần mang thai thứ 9.

Cứu sống thai phụ vỡ tử cung ở lần mang thai thứ 9 - Ảnh 1.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe sản phụ dần ổn định

Thai phụ là chị H.T.K. (SN 1989, ngụ xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Theo bệnh sử, thai phụ mang thai lần thứ 9, khoảng 35 tuần tuổi, có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, trong quá trình mang thai không khám thai định kỳ.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21-1, ở nhà sản thai đột ngột đau bụng dữ dội kèm ra máu âm đạo nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Buôn Đôn rồi được chuyển tuyến trên.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc mất máu do vỡ tử cung/thai lần 9 khoảng 35 tuần, vết mổ cũ 2 lần, tiền sản giật nặng, thai tử vong.

Trước tình huống nguy cấp, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, phối hợp hồi sức tích cực, mổ cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tử cung của bệnh nhân bị vỡ dọc, máu tràn ổ bụng với lượng lớn.

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định cắt tử cung toàn phần. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất khoảng 2.000 ml máu. Ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương cầm máu, đặt dẫn lưu và tiến hành truyền 3 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương tươi để cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ CKII Trần Ngọc Thắng, Trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đây là trường hợp vỡ tử cung đặc biệt nguy hiểm, xảy ra trên nền đa sản, có tiền sử mổ lấy thai nhiều lần và không được theo dõi thai kỳ định kỳ. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tính mạng người mẹ bị đe dọa.

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh hiếm gặp

(NLĐO) - Bệnh nhân 14 tuổi người Campuchia mắc căn bệnh lây truyền hiếm gặp, nguy hiểm đến tính mạng đã được bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai cứu sống kịp thời.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Kích hoạt báo động đỏ cứu sống bệnh nhân thủng tim

(NLĐO) - Tiếp nhận bệnh nhân bị đâm thủng tim, nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện để cứu sống người bệnh.

tỉnh Đắk Lắk cứu sống bệnh nhân thai phụ vỡ tử cung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo