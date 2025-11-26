Cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh hiếm gặp

Ngày 26-11, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho bệnh nhân Heng Davith (14 tuổi, người Campuchia) mắc bệnh Leptospira nguy hiểm, hiếm gặp.

Hơn 13 ngày trước, nam thiếu niên này được người nhà đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm khám, rồi tiếp tục đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị trong tình trạng rất nguy kịch suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, xuất huyết phổi nặng và tổn thương nhiều cơ quan như gan, thận…

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai tích cực chữa trị, bệnh nhân 14 tuổi người Campuchia đã ổn định sức khoẻ

Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng em bị nhiễm Leptospira – một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã triển khai hàng loạt biện pháp điều trị tích cực hỗ trợ thở máy, lọc máu, truyền dịch chống sốc và các phương pháp chữa trị khác.

Nhờ điều trị khẩn trương và đúng hướng, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, hết xuất huyết phổi, chức năng gan, thận trở lại bình thường, được cai máy thở và ăn uống tốt.

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hữu Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, cho biết tình trạng bệnh nhân đã ổn định nhưng cần theo dõi thêm, trong vài ngày tới sẽ được xuất viện.