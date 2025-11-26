HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh hiếm gặp

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Bệnh nhân 14 tuổi người Campuchia mắc căn bệnh lây truyền hiếm gặp, nguy hiểm đến tính mạng đã được bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai cứu sống kịp thời.

Ngày 26-11, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho bệnh nhân Heng Davith (14 tuổi, người Campuchia) mắc bệnh Leptospira nguy hiểm, hiếm gặp.

Hơn 13 ngày trước, nam thiếu niên này được người nhà đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm khám, rồi tiếp tục đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị trong tình trạng rất nguy kịch suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, xuất huyết phổi nặng và tổn thương nhiều cơ quan như gan, thận…

- Ảnh 1.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai tích cực chữa trị, bệnh nhân 14 tuổi người Campuchia đã ổn định sức khoẻ

Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng em bị nhiễm Leptospira – một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã triển khai hàng loạt biện pháp điều trị tích cực hỗ trợ thở máy, lọc máu, truyền dịch chống sốc và các phương pháp chữa trị khác.

Nhờ điều trị khẩn trương và đúng hướng, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, hết xuất huyết phổi, chức năng gan, thận trở lại bình thường, được cai máy thở và ăn uống tốt.

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hữu Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, cho biết tình trạng bệnh nhân đã ổn định nhưng cần theo dõi thêm, trong vài ngày tới sẽ được xuất viện.

Bệnh lây truyền nguy hiểm

Bệnh Leptospira là bệnh lây truyền từ động vật sang người, thường gặp ở môi trường ẩm ướt, nước đọng hoặc khi tiếp xúc với đất – nước bị nhiễm khuẩn. Dù không phổ biến, bệnh có thể gây tổn thương gan, thận, phổi và tỉ lệ tử vong lên đến 50% nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai khuyên người dân hạn chế tiếp xúc với nước bẩn, ao hồ, kênh rạch khi không cần thiết. Mang giày dép, găng tay khi làm việc ngoài môi trường ẩm ướt. Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với đất, nước hoặc động vật. Đặc biệt, khi có các triệu chứng sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da, khó thở… cần đến cơ sở y tế ngay.

