Cứu sống tiểu thương bán trái cây Tết bị vỡ phình mạch máu não

Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh (giữa) cùng Ê-kíp tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân

Chiều 9-2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình mạch máu não.



Bệnh nhân là Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 1985; quê ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Anh Tuấn Anh là tiểu thương từ TP Vũng Tàu ra Quảng Bình để bán trái cây phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Mới đây, khi đang bán trái cây ở TP Đồng Hới, anh Tuấn Anh bất ngờ thấy đầu đau như búa bổ nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhập viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ sau khi chụp cắt lớp vi tính mạch máu não thì chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ phình mạch máu não, gây xuất huyết trong não nên triệu chứng đau đầu.

Bệnh viện đã dùng kỹ thuật can thiệp cấp cứu nút tắc túi phình mạch não dưới hướng dẫn Xquang số hóa xóa nền để cứu bệnh nhân

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp của bệnh viện đã dùng kỹ thuật can thiệp cấp cứu nút tắc túi phình mạch não dưới hướng dẫn Xquang số hóa xóa nền (DSA). Sau khi can thiệp, chụp kiểm tra thấy túi phình vỡ chảy máu được tắc hoàn toàn, không còn chảy máu.

Sau can thiệp 3 ngày, kết hợp điều trị nội khoa, sức khỏe bệnh nhân được cải thiện tốt, đầu ốc tỉnh táo, tay chân hoạt động bình thường trở lại.

Theo Thạc sĩ, BS CKII Nguyễn Đức Hùng - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết đây là trường hợp khẩn cấp, tính mạng bị đe dọa nếu không được cấp cứu và dùng kỹ thuật can thiếp cấp cứu nút tác phình mạch máu não, nên may đã cứu sống được bệnh nhân. Trước đây, từng có 1 trường hợp khi đưa đến bệnh viện muộn nên đã tử vong.