Pháp luật

Cựu tổng giám đốc VICEM nói "không ngạc nhiên" khi nhận "quà Tết" hàng trăm triệu đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại toà, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh khai bản thân nhận nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng từ nhà thầu nhưng "không ngạc nhiên".

Chiều 26-1, phiên toà xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan, tiếp tục với phần thẩm vấn.

Cựu tổng giám đốc VICEM: Nhận quà Tết hơn 100 triệu đồng nhưng "không bất ngờ" - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM (ngồi xe lăn) tại tòa

Theo cáo trạng, dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (TP Hà Nội) khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là hơn 1.200 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) đã câu kết, thông đồng với thống nhất với chủ thầu, trích "lại quả" 5% và chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Trong quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần VICEM thanh toán, Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty ECON) đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,25 tỉ đồng theo thỏa thuận, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỉ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc 2 tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Bị cáo Ngọc Anh phải ngồi xe lăn hầu tòa, tai không nghe rõ và cần luật sư trợ giúp thuật lại câu hỏi của Chủ tọa.

Cựu tổng giám đốc VICEM: Nhận quà Tết hơn 100 triệu đồng nhưng "không bất ngờ" - Ảnh 2.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án của VICEM

Theo bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM là niềm mong mỏi của hàng chục ngàn cán bộ nhân viên Tổng công ty vì cần trụ sở làm việc mới. Do đó, trong quá trình để dự án được triển khai kịp thời dù biết sẽ hiệu quả thấp nhưng vẫn quyết tâm làm.

Cựu Tổng giám đốc VICEM cho rằng bản thân không vi phạm vì bị cáo không chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Số tiền doanh nghiệp gửi lại chỉ là được họ trích từ phần trăm lợi nhuận sau khi trúng thầu để "cảm ơn".

Bị cáo này cho biết đã nhận 6-7 lần với tổng số tiền 800 triệu đồng từ bị cáo Dư Ngọc Long vào dịp lễ Tết hoặc ngày Quốc tế Lao động. "Tui không biết tiền từ cái gì hay của nhà thầu nào, Long chỉ nói là quà Tết, thăm hỏi nhau dịp Tết, tổng 800 triệu đồng"- bị cáo Ngọc Anh khai.

Cựu tổng giám đốc VICEM: Nhận quà Tết hơn 100 triệu đồng nhưng "không bất ngờ" - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Chủ tọa hỏi "quà Tết gì mà nhiều thế?". Bị cáo Ngọc Anh trình bày tiền đưa làm nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng nên "không ngạc nhiên".

Hội đồng xét xử truy hỏi vậy thời điểm trước khi có gói thầu, bị cáo Dư Ngọc Long có đưa nhiều tiền vậy không? Số tiền mỗi lần đưa tới 100-200 triệu đồng từ hơn 10 năm trước là rất lớn, việc tự đưa số tiền này mà không nói lý do là bất thường. Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đáp bản thân bị cáo cũng không thắc mắc vì thời điểm đó thu nhập của lãnh đạo VICEM rất cao (80-100 triệu đồng/tháng).

Đối chất tại phiên toà, bị cáo Đỗ Đình Thu cho biết bản thân nhờ bị cáo Dư Ngọc Long giúp đỡ tạo điều kiện trúng thầu. Khi đó bị cáo Long hỏi sẽ "cảm ơn" thế nào, bị cáo Thu nói vì là doanh nghiệp tư nhân đi làm ăn nên chỉ trích được phần trăm lợi nhuận (khoảng 5%).

Tin liên quan

Bộ Công an: Đã khởi tố 14 bị can trong vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Bộ Công an: Đã khởi tố 14 bị can trong vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết trong vụ án gây thiệt hại khoảng 396 tỉ đồng tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đã khởi tố 14 bị can

Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam

(NLĐO)- Cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam Tạ Quang Bửu cùng 3 bị can khác bị cáo buộc đã có sai phạm khi điều hành doanh nghiệp này.

Nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị bắt

(NLĐO)- Cùng đồng phạm gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước, Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam

Vicem tài sản nhà nước Tổng Công ty Xi măng Việt Nam xi măng
