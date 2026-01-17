Cựu tổng thống Hàn Quốc bị kết án

Tòa án Quận Trung tâm Seoul hôm 16-1 đưa ra phán quyết đầu tiên đối với các cáo buộc bắt nguồn từ động thái ban bố lệnh thiết quân luật của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hồi tháng 12-2024.

Ông Yoon bị kết án 5 năm tù giam vì một số cáo buộc, nổi bật là cản trở công lý. Khi còn đương nhiệm, ông Yoon đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn các điều tra viên thực hiện lệnh bắt giữ ông tại Dinh Tổng thống vào tháng 1-2025. Theo hãng tin Yonhap, mức án trên chỉ bằng một nửa so với đề nghị của nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk.

Màn hình tivi tại ga Seoul phát phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 16-1. Ảnh: YONHAP

Phán quyết trên được cho là sẽ ảnh hưởng đến bản án sắp tới đối với cáo buộc ông Yoon dẫn đầu cuộc nổi loạn thông qua sắc lệnh thiết quân luật chỉ tồn tại trong thời gian ngắn của mình. Đầu tuần này, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon sau khi cho rằng cựu tổng thống này đã ban bố thiết quân luật với mục đích duy trì quyền lực lâu dài bằng cách thâu tóm cơ quan tư pháp và lập pháp. Tòa dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 19-2.

Theo Yonhap, ông Yoon đối mặt tổng cộng 8 phiên tòa liên quan đến âm mưu thiết quân luật, các cáo buộc tham nhũng nhằm vào vợ ông và cáo buộc can thiệp vào một cuộc điều tra về cái chết của một lính thủy đánh bộ hồi năm 2023.



