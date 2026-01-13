HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhóm công tố viên đặc biệt hôm 13-1 đề nghị án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì ban bố thiết quân luật hồi tháng 12-2024.

Họ cáo buộc ông Yoon Suk-yeol là kẻ chủ mưu của một cuộc nổi loạn, với âm mưu duy trì quyền lực bằng cách thâu tóm quyền kiểm soát cả cơ quan tư pháp lẫn lập pháp của Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị án tử - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (thứ 4 từ phải sang) tham dự phiên tòa hôm 13-1. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun-suk dẫn đầu đã đưa ra đề nghị mức án này trong phiên xét xử cuối cùng của ông Yoon tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul. 

Cụ thể, ông Yoon bị cáo buộc đã âm mưu cùng các trợ lý cấp cao nhằm khiêu khích một cuộc tấn công vũ trang từ Triều Tiên. Mục đích của việc này là để hợp thức hóa quyết định thiết quân luật và củng cố quyền lực trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho ông đang suy giảm.

Ông Yoon liên tục bác bỏ các cáo buộc và khẳng định rằng tuyên bố thiết quân luật nằm trong thẩm quyền tổng thống của mình.

Trong phần luận tội tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, các công tố viên cho biết các nhà điều tra đã xác nhận âm mưu được cho là do ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun chỉ đạo. Kế hoạch này bắt đầu từ tháng 10-2023 và được lên kế hoạch nhằm giúp ông Yoon tại vị.

Cựu tổng thống đã bị Quốc hội luận tội vì ban bố thiết quân luật và bị bắt giữ vào ngày 15-1 năm ngoái. Ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt với án hình sự.

Ông Yoon cùng 5 bộ trưởng trong nội các nằm trong số 24 người bị cáo buộc liên quan đến hành vi nổi loạn sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng. Các tội danh này có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Trước đó, các nhà điều tra đã cáo buộc ông Yoon và các lãnh đạo quân đội cho phép thực hiện các chuyến bay không người lái bí mật vào Triều Tiên để kích động căng thẳng, xem đây là một phần của chiến lược phối hợp.

Các công tố viên cho biết khi kế hoạch này thất bại trong việc châm ngòi cho một cuộc xung đột, ông Yoon vẫn quyết ban bố thiết quân luật, đồng thời gán mác cho các đối thủ chính trị, bao gồm cả người đứng đầu Đảng Quyền lực nhân dân khi đó, là "các thế lực chống nhà nước".

Tuy nhiên, cựu tổng thống lập luận rằng động thái ban bố thiết quân luật của ông nhằm cảnh báo điều mà ông cho là sự lạm quyền tại quốc hội của phe đối lập. 

Tòa án Quận Trung tâm Seoul dự kiến đưa ra phán quyết vào tháng 2.

Vợ ông Yoon, bà Kim Keon Hee, vẫn đang bị điều tra riêng về cáo buộc tham nhũng liên quan đến các hoạt động trước và trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết không có bằng chứng nào liên kết bà Kim với âm mưu nổi loạn nói trên.

