Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rõ về người ngoài hành tinh

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông đã phải lên tiếng làm rõ rằng bản thân chưa hề nhìn thấy bằng chứng nào của người ngoài hành tinh.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Mỹ Brian Tyler Cohen vào cuối tuần qua, ông Obama dường như đã xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Sự việc diễn ra trong phần "hỏi nhanh đáp gọn" khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi dồn dập và khách mời phải phản hồi thật ngắn gọn.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Mỹ Brian Tyler Cohen. Ảnh: YouTube

Khi nhận được câu hỏi: "Người ngoài hành tinh có thật không?", ông Obama đáp: "Họ có thật nhưng tôi chưa nhìn thấy họ bao giờ".

Ông nói tiếp: "Họ không bị giam giữ tại Khu vực 51 đâu. Chẳng có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi có một âm mưu khổng lồ nào đó nhằm che giấu điều này khỏi tổng thống Mỹ".

Phát ngôn này ngay lập tức được truyền thông khắp thế giới đưa tin, với hàng loạt dòng tít như "Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định người ngoài hành tinh có thật" hay "Họ có thật: Tuyên bố gây sốc về người ngoài hành tinh của ông Obama".

Tạp chí Time cũng đưa tin về sự việc với bài viết: "Ông Obama nói người ngoài hành tinh có thật nhưng họ không ở Khu vực 51".

Tuy nhiên, sau cơn sốt truyền thông đó, ông Obama đã đăng tải một tuyên bố trên Instagram vào tối 15-2.

Ông viết: "Tôi chỉ cố gắng giữ đúng tinh thần của vòng hỏi đáp nhanh thôi nhưng vì chuyện này đã gây chú ý nên hãy để tôi làm rõ. Về mặt thống kê, vũ trụ bao la đến mức khả năng có sự sống ngoài kia là rất cao. Nhưng khoảng cách giữa các hệ mặt trời là quá lớn nên xác suất chúng ta từng được người ngoài hành tinh ghé thăm là rất thấp và trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy người ngoài hành tinh đã liên lạc với chúng ta. Thật đấy!"

Từ lâu đã tồn tại một thuyết âm mưu cho rằng chính phủ Mỹ đang giấu người ngoài hành tinh tại Khu vực 51, một căn cứ không quân tuyệt mật ở bang Nevada.

Năm 2019, sau khi 1,5 triệu người đăng ký tham gia chiến dịch "đột kích" khu vực này, chỉ có khoảng 150 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tụ tập quanh đường băng. Tuy nhiên, sự kiện đã kết thúc với vài vụ bắt giữ và cuối cùng biến thành một lễ hội âm nhạc.

Các tài liệu được giải mật công bố năm 2013 tiết lộ rằng đường băng bí mật này thực chất được sử dụng để thử nghiệm cho các dự án của chính phủ Mỹ, bao gồm các chương trình máy bay do thám U-2 và Oxcart.

Tài liệu này cho biết: "Việc thử nghiệm máy bay U-2 ở độ cao lớn đã sớm dẫn đến một tác dụng phụ bất ngờ, đó là sự gia tăng đột biến các báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO)".