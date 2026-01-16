HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Trước khi sập, đài quan sát bắt được 100 tín hiệu nghi từ người ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - 100 "tín hiệu đáng quan tâm" có thể gợi ý về trí thông minh ngoài hành tinh vừa được sàng lọc từ dữ liệu của Đài quan sát Arecibo.

Đài quan sát Arecibo - kính thiên văn vô tuyến đơn lẻ lớn nhất thế giới đặt tại Puerto Rico - là một cơ sở quốc tế có nhiệm vụ nghiên cứu tầng điện ly, phòng thủ hành tinh, khám phá không gian sâu và tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh (SETI).

Bị xuống cấp sau 57 năm hoạt động, kết hợp với những trận động đất liên tiếp và siêu bão Maria năm 2017 đã khiến đài quan sát này thiệt hại nặng và cuối cùng sụp đổ vào tháng 12-2020.

Tuy nhiên, hai nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học The Astronomical Journal cho thấy đài quan sát này đã để lại một "kho báu": Những tín hiệu bị nghi ngờ là có liên quan đến người ngoài hành tinh.

Trước khi sập, đài quan sát bắt được 100 tín hiệu nghi từ người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Bầu trời đầy sao phía trên Đài quan sát Arecibo, một trong những "chiến binh" mạnh mẽ nhất mà nhân loại sở hữu trong cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh - Ảnh: ĐẠI HỌC TRUNG TÂM FLORIDA

Theo Live Science, từ những năm 1990, một dự án mang tên SETI@Home với sự cộng tác của 2 triệu nhà khoa học và tình nguyện viên trên khắp thế giới đã không ngừng phân tích dữ liệu đồ sộ từ Arecibo.

Hơn 5 năm sau khi đài quan sát này sụp đổ, dự án đã sắp hoàn thành với 12 tỉ "tín hiệu đáng quan tâm" được sàng lọc.

Đó là các tín hiệu vô tuyến bên trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, gần bước sóng vô tuyến 21 cm.

Các nhà thiên văn học thường xuyên quan sát vũ trụ ở tần số này và cho rằng các nền văn minh ngoài hành tinh cũng sẽ làm điều tương tự.

Trong hai công trình mới, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà khoa học máy tính David Anderson, đồng sáng lập SETI@Home, đã sử dụng siêu máy tính do Viện Vật lý hấp dẫn Max Planck (Đức) cung cấp, loại bỏ hàng tỉ tín hiệu giả và các nguồn gây nhiễu.

Cuối cùng, họ thu hẹp các "ứng cử viên" còn 1 triệu. Quá trình phân tích thủ công sau đó tiếp tục thu hẹp danh sách còn 1.000 rồi 100. Đó là những tín hiệu gợi ý mạnh mẽ về công nghệ của người ngoài hành tinh nhất.

Mặc dù vậy, họ vẫn chưa thể xác nhận được bất cứ tín hiệu nào trong số đó chắc chắn là nguồn phát sóng nhân tạo. Song, đây đã là một bước tiến rất lớn so với khi cuộc nghiên cứu bắt đầu. Có lẽ trong tương lai, khi kỹ thuật phân tích ngày càng tiến bộ, câu trả lời sẽ đến.

