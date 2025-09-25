HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù 5 năm

Xuân Mai

(NLĐO) – Tòa án ở Paris tuyên án cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5 năm tù và bất ngờ tuyên bố ông sẽ bị giam giữ ngay cả khi kháng cáo.

Trong phiên xét xử hôm 25-9, tòa tuyên ông Sarkozy có tội với cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp từ Libya. Tòa án cho biết ngày giam giữ cựu tổng thống sẽ được quyết định sau.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù 5 năm- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AP

Tòa kết tội ông Sarkozy, 70 tuổi, có hành vi phạm tội trong một âm mưu từ năm 2005 đến năm 2007 nhằm tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông bằng tiền từ Libya để đổi lấy các ưu đãi ngoại giao. Tuy nhiên, ông được tuyên trắng án với 3 cáo buộc khác, gồm tham nhũng thụ động, tài trợ chiến dịch bất hợp pháp và che giấu hành vi biển thủ công quỹ.

Theo hãng tin AP, tòa cũng tuyên bố hai cộng sự thân cận nhất của ông Sarkozy khi ông còn là tổng thống - các cựu bộ trưởng Claude Guéant và Brice Hortefeux - có hành vi phạm tội nhưng cũng tha bổng họ một số cáo buộc khác.

Nhìn chung, tòa tin là các bị cáo đã âm mưu tìm kiếm tài trợ từ Libya cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông Sarkozy nhưng các thẩm phán không cho rằng chính ông Sarkozy trực tiếp tham gia vào việc này hoặc tiền từ Libya thực sự được sử dụng trong chiến dịch thắng cử của ông.

Trong buổi đọc phán quyết kéo dài nhiều giờ, chánh án cho rằng ông Sarkozy đã cho phép các cộng sự thân cận tiếp cận giới chức Libya để nhận hoặc cố gắng nhận hỗ trợ tài chính từ Libya nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, theo tòa, không thể xác định chắc chắn rằng tiền từ Libya đã được dùng cho chiến dịch của ông Sarkozy. Dù vậy, tòa giải thích theo luật của Pháp, âm mưu tham nhũng vẫn có thể bị coi là phạm tội ngay cả khi tiền không được chi trả hoặc không thể chứng minh.

Ông Sarkozy, người đắc cử tổng thống Pháp năm 2007 nhưng thất bại khi tái tranh cử năm 2012, phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa kéo dài 3 tháng đầu năm nay. Cùng ra tòa với ông có 11 bị cáo khác, bao gồm 3 cựu bộ trưởng. 

Dù vướng nhiều bê bối pháp lý làm lu mờ di sản tổng thống, ông Sarkozy vẫn là nhân vật có ảnh hưởng trong chính trị cánh hữu ở Pháp và trong giới giải trí nhờ cuộc hôn nhân với ca sĩ kiêm người mẫu Bruni-Sarkozy.

Ông Sarkozy cũng là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thúc đẩy can thiệp quân sự vào Libya vào năm 2011, khi các cuộc biểu tình Mùa xuân Ả Rập lan rộng khắp khu vực Ả Rập.

