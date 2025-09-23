CLIP: Tổng thống Pháp Macron bị kẹt xe ở New York

Truyền thông địa phương ngày 23-9 đưa tin Tổng thống Macron đã bị kẹt xe trong một khoảng thời gian ngắn ở TP New York - Mỹ, sau khi bị cảnh sát chặn đường để cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua.

Nhà lãnh đạo Pháp đang ở New York tham dự kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thời điểm bị cảnh sát chặn đường, ông dự kiến tới Đại sứ quán Pháp, theo tờ La Depeche.

Tổng thống Macron trao đổi với cảnh sát khi đoàn xe của ông bị chặn tạm thời. Ảnh cắt từ clip

Tổng thống Macron sau đó đến gặp một viên cảnh sát để hỏi về tình hình hiện tại. Trong một đoạn clip, ông gọi điện cho người đồng cấp Mỹ và nói đùa: "Ngài thế nào rồi? Đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang đợi ngài ngoài đường vì mọi thứ đều bị chặn để ngài đi qua".

Cuối cùng, Tổng thống Macron quyết định tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ khoảng 30 phút qua các con phố ở New York trong khi vẫn tiếp tục trò chuyện với Tổng thống Donald Trump.

Trong một đoạn clip do @brutamerica chia sẻ trên kênh Instagram, Tổng thống Macron được nhìn thấy đang đi bộ cùng các cấp dưới của mình trên đường phố New York, trước ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người qua đường.

Một số người dừng lại và chụp ảnh cùng ông giữa đường. Một người đàn ông được cho là đã hôn lên trán nhà lãnh đạo Pháp trong khi chụp ảnh.

Pháp, cùng với các quốc gia châu Âu khác là Bỉ, Luxembourg, Malta và Andorra, đã chính thức công nhận Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 22-9.

Các quốc gia lớn khác cũng công nhận Palestine trong vài ngày qua là Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha. Tổng cộng hiện có 156 quốc gia chính thức công nhận nhà nước Palestine.