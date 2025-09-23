HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

CLIP: Tổng thống Pháp Macron bị kẹt xe ở New York

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đoàn xe chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị chặn lại để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York.

Truyền thông địa phương ngày 23-9 đưa tin Tổng thống Macron đã bị kẹt xe trong một khoảng thời gian ngắn ở TP New York - Mỹ, sau khi bị cảnh sát chặn đường để cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua.

Nhà lãnh đạo Pháp đang ở New York tham dự kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thời điểm bị cảnh sát chặn đường, ông dự kiến tới Đại sứ quán Pháp, theo tờ La Depeche.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị kẹt xe ở New York - Ảnh 1.

Tổng thống Macron trao đổi với cảnh sát khi đoàn xe của ông bị chặn tạm thời. Ảnh cắt từ clip

Tổng thống Macron sau đó đến gặp một viên cảnh sát để hỏi về tình hình hiện tại. Trong một đoạn clip, ông gọi điện cho người đồng cấp Mỹ và nói đùa: "Ngài thế nào rồi? Đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang đợi ngài ngoài đường vì mọi thứ đều bị chặn để ngài đi qua".

Cuối cùng, Tổng thống Macron quyết định tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ khoảng 30 phút qua các con phố ở New York trong khi vẫn tiếp tục trò chuyện với Tổng thống Donald Trump.

Trong một đoạn clip do @brutamerica chia sẻ trên kênh Instagram, Tổng thống Macron được nhìn thấy đang đi bộ cùng các cấp dưới của mình trên đường phố New York, trước ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người qua đường.

Một số người dừng lại và chụp ảnh cùng ông giữa đường. Một người đàn ông được cho là đã hôn lên trán nhà lãnh đạo Pháp trong khi chụp ảnh.

Pháp, cùng với các quốc gia châu Âu khác là Bỉ, Luxembourg, Malta và Andorra, đã chính thức công nhận Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 22-9. 

Các quốc gia lớn khác cũng công nhận Palestine trong vài ngày qua là Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha. Tổng cộng hiện có 156 quốc gia chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Tổng thống Pháp kẹt xe ở New York. Nguồn: eudebates.tv

Tin liên quan

Thêm một loạt nước công nhận nhà nước Palestine trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

(NLĐO) - Pháp, Andorra, Bỉ, Luxembourg, Malta và Monaco đã tuyên bố hoặc xác nhận việc công nhận nhà nước Palestine hôm 22-9.

Tân thủ tướng Pháp đối mặt nhiệm vụ khó

Thủ tướng mới của Pháp, ông Sébastien Lecornu, chính thức nhậm chức hôm 10-9, 1 ngày sau khi Tổng thống bổ nhiệm ông thay thế người tiền nhiệm F. Bayrou.

Chính trường Pháp rối ren do bất đồng

Sau thất bại của hai lần bổ nhiệm thủ tướng gần nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể thử cách tiếp cận mới

Pháp tổng thống emmanuel macron KẸT XE Tổng thống Mỹ Donald Trump Nhà nước Palestine
