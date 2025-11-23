Cứu trợ khẩn cấp, không để ai đói, rét

Sáng 22-11, đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến Khánh Hòa chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ. Về phía TP HCM, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn công tác cứu trợ của thành phố cũng đã đến Khánh Hòa.

Sơ tán dân đến nơi an toàn

Ngay sau khi đến Khánh Hòa, đoàn công tác di chuyển đến các khu vực xã Diên Điền, bị ảnh hưởng nặng do mưa, lũ để kiểm tra tình hình thực tế, thăm hỏi và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chỗ, đồng thời hỗ trợ người dân chịu thiệt hại. Xã Diên Điền là địa phương nằm sát sông Cái, đây là nơi ngập sâu nhất trong đợt lũ vừa qua. Đến sáng 22-11, nhiều nơi mực nước vẫn còn ngập đến 1 m nên bà con đi sơ tán chưa thể về nhà. Chính quyền địa phương đã cung cấp lương thực, thực phẩm như sữa, mì tôm, nước uống để bảo đảm sinh hoạt tạm thời cho người dân.

Trong những ngày qua, nhiều thôn, xóm ở xã Diên Điền bị ngập sâu từ 1,5 m đến 4 m, có nơi nước dâng tới nóc nhà chỉ trong vài giờ. Người dân trở tay không kịp, tài sản bị cuốn trôi. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến Trường Tiểu học Diên Điền - điểm tránh lũ tạm thời duy nhất còn khô ráo trong khu vực. Chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị công an, quân sự, bộ đội chủ lực nhanh chóng sơ tán người dân đến nơi an toàn; cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân. Đến sáng cùng ngày, từng tốp chiến sĩ vẫn điều khiển ca nô, sử dụng drone khảo sát, đưa thực phẩm đến nơi khó tiếp cận cho người dân. Tại Trường Tiểu học Diên Điền, nơi đang tiếp nhận hàng trăm người dân sơ tán tránh lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm từng gia đình, động viên các cháu nhỏ. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang vừa dìu một người dân xuống cầu thang tại Trường Tiểu học Diên Điền vừa động viên tinh thần, mong người dân vượt qua thiên tai.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết toàn tỉnh có 15.396 hộ/48.339 người dân ảnh hưởng do ngập lụt. Trong đó, 3.268 hộ/12.844 người dân có nhà bị ngập sâu phải đi sơ tán. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 15 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương; nhiều xã, phường bị ngập lụt; nhiều hạ tầng thiết yếu, tài sản, cây trồng, gia súc, gia cầm, thủy sản, diêm nghiệp… bị thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng. Mưa lũ, ngập lụt làm bà con phải sơ tán khẩn cấp, sinh kế bị gián đoạn, đời sống bị đảo lộn. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ người dân có nhà bị sập 60 triệu đồng, 30 triệu đồng với nhà hư hỏng, hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu đối với nhà bị thiệt hại và 500.000 đồng/học sinh thiệt hại sách vở.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra. Tập trung cao độ, với ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết; triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn những người đang mất tích; bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn ngập nặng.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thăm, tặng quà người dân vùng lũẢnh: Kỳ Nam

Huy động tối đa lực lượng hỗ trợ

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ tại các phường, xã: Đông Hòa, Đồng Xuân, Tuy An Tây… (tỉnh Đắk Lắk).

Tại xã Tuy An Tây, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục hỗ trợ, không để người dân bị cô lập hay thiếu thốn trong giai đoạn khắc phục ban đầu. Đến thăm gia đình của cụ ông L.N (93 tuổi, ngụ xã Tuy An Tây) và cụ bà N.T.C (90 tuổi) - 2 cụ bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ, Phó Thủ tướng Thường trực đã thắp hương, chia buồn sâu sắc và trao quà hỗ trợ. Tại xã Đồng Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp môi trường, bảo đảm an toàn đời sống và sinh hoạt cho người dân.

Ngày 22-11, sau khi giao thông tạm ổn định, nhiều đoàn cứu trợ bắt đầu tiếp cận người dân vùng ngập lụt để phát nhu yếu phẩm. 10 xe tải chở 40 tấn hàng hóa cùng 60 triệu đồng tiền mặt do cán bộ và nhân dân xã Ea Phê đóng góp, ủng hộ đã xuất phát đi đến phường Sông Cầu và phường Đông Hòa. Bà Hoàng Thị Hường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Phê, cho biết công tác vận động, tiếp nhận hàng hóa, tiền mặt ủng hộ người dân vùng lũ lụt vẫn tiếp tục, khẩn trương để chuẩn bị cho các chuyến xe xuất phát đi xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ vào sáng nay (23-11). Các tình nguyện viên cũng đã chuẩn bị gói 600 đòn bánh tét để tiếp sức cho bà con 2 xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ. Cùng ngày, hàng chục người dân xã Krông Pắk đã tập trung để chuẩn bị chuyến xe thiện nguyện khẩn cấp hướng về vùng lũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, người dân xã Krông Pắk đã quyên góp được hơn 10 tấn nhu yếu phẩm như nước uống, mì tôm, gạo, bánh mì, quần áo...

Ngày 22-11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, trao quà cho người dân tại vùng "rốn lũ" xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã gây tổn thất đặc biệt lớn cho xã Tuy Phước: 1 người thiệt mạng, hơn 17.600 nhà dân bị ngập, một đoạn đê Luật Lễ bị vỡ khiến vùng hạ du chìm sâu trong nước. Ngay khi nước rút, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội, công an đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân, cấp phát 6.657 suất quà cho các hộ vùng ngập sâu và điểm sơ tán.

Lắng nghe phản ánh của bà con, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ sâu sắc trước những mất mát mà người dân đang gánh chịu. Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và quân đội luôn sát cánh cùng nhân dân, nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất. "Tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào thiếu thốn, bị cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời" - Đại tướng nhấn mạnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 tiếp tục hỗ trợ địa phương cho đến khi khắc phục hậu quả xong.

Trong chuyến công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao 100 suất quà, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng thêm 40 suất quà cho người dân 2 xã bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo và 5.000 màn tuyn. TP Hà Nội cũng chung tay hỗ trợ 50 tỉ đồng để tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.

TP HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm, chăn ấm Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết sáng 22-11, chuyến xe cứu trợ khẩn cấp mang theo 15 tấn hàng hóa từ TP HCM đã đến tỉnh Khánh Hòa, nhanh chóng được chuyển đến các khu vực bị chia cắt, cô lập để kịp thời hỗ trợ người dân. Chiều cùng ngày, 15 tấn hàng hóa đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục chở ra Khánh Hòa. Đến trưa 22-11, số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ đã cơ bản đầy đủ. TP HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn mền ấm để kịp thời hỗ trợ người dân. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 20 tỉ đồng. TP HCM cũng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng. Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cũng đang tiếp nhận quà, tiền cứu trợ từ đồng bào cả nước. K.Nam - L.Vĩnh

85 người chết và mất tích vì mưa lũ lịch sử Tính đến 17 giờ ngày 22-11, báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin mưa lũ ở miền Trung đã khiến 85 người chết và mất tích, trong đó 72 người chết. Địa phương còn ngập nhiều nhất là Đắk Lắk, cụ thể 4 xã, phường đang ngập là phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ; trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu. L.Thúy



