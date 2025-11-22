Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM

Đong đầy tình cảm người dân TP HCM gửi đến bà con vùng lũ

Trước đó, trong tối 21-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, trọng tâm là nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân TP HCM ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ngay trong đêm 21-11, TP HCM đã chở 15 tấn hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ

Trong đó, quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, tươm tất; đã giặt sạch, phơi khô; được phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài thùng, bao.

Nhu yếu phẩm thiết yếu còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc…

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ: dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu, một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn của ngành y tế.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các đơn vị phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói theo chủng loại, cỡ số trước khi vận chuyển đến các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng nơi, đúng người, đúng nhu cầu.

Ngay sau lời phát động, nhiều cá nhân, tập thể đã mang hàng hóa cứu trợ đến các địa điểm tiếp nhận để chuyển cho đồng bào vùng lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết tính đến tối 22-11 có tổng cộng 7 chuyến xe vận chuyển 105 tấn hàng hóa ra hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung. Hàng hóa gồm: nước, sữa, bánh, xúc xích, đồ hộp, mì gói, gạo, áo phao, thị hộp, tã, băng vệ sinh...