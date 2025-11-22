Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO)- Hiện nay, TP HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con vùng bão lũ ở miền Trung

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM mở thêm nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ ở miền Trung.

Dưới đây là danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP HCM để người dân tiện theo dõi và đến đóng góp, ủng hộ.

1. Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP HCM

Nhận tiền qua tài khoản VNĐ: 000870406009898, USD: 000884006001818 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Nhận hàng hóa trực tiếp: liên hệ anh Kỳ Nam (093.926.84.68).

Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM - Ảnh 1.

Tại điểm tiếp nhận Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, mọi người tất bật phân loại hàng hóa để chuyển đến bà con vùng lũ một cách nhanh nhất. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

2. Trung tâm Công tác xã hội TP HCM, số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP HCM

Liên hệ anh Quốc Bình, Trưởng Phòng Kết nối tình nguyện (0908.657.982); hoặc anh Dương (0903.765.409).

3. 14 nhà ga tuyến Metro số 1 gồm: Bến Thành, Nhà hát TP HCM, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên.

Liên hệ anh Hoài Đức (0903.138.465).

Hàng hóa tiếp nhận tại các nhà ga sẽ được tập kết và vận chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để phân loại, chuyển đến các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ.

Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM - Ảnh 2.

Tại điểm tiếp nhận Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, mọi người tất bật phân loại hàng hóa để chuyển đến bà con vùng lũ một cách nhanh nhất. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

4. Trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP HCM tại 3 cơ sở:

Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh

Cơ sở 2: 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi

Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu

5. Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, số 4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM

Liên hệ chị Lâm Thị Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Song Bình (0352.559.100).

6. Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, số 135 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP HCM

Liên hệ anh Nhật Anh (0938.147.000)

Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM - Ảnh 3.
Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM - Ảnh 4.

Người dân TPHCM hướng về đồng bào vùng lũ bằng những hành động thiết thực

7. Nhà thiếu nhi TP HCM, số 36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP HCM

Liên hệ anh Hùng (0919.309.938)

8. Cung văn hóa Lao động TP HCM, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM

Liên hệ anh Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Hoàng (0903.762.628).

9. Trung tâm Thanh niên Công nhân TP HCM, lô X01 - 6, Khu lưu trú công nhân Sadeco, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP HCM

Liên hệ anh Phong (0919.705.788)

10. Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM (Quảng Trường Sáng Tạo, đường Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TPHCM, Khu đô thị Đại học Quốc gia).

Liên hệ chị My (091.9695.827)

11. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP HCM, số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP HCM

Liên hệ anh Văn Nhiều (0974.079.009)

Thời gian tiếp nhận khẩn: Đề nghị các đơn vị đưa hàng về trước 10 giờ ngày 24-11-2025.

Chiều 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thông tin nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của nhân dân thành phố, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ, lụt đã cơ bản đầy đủ.

Hiện nay, thành phố ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Lưu ý: không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn; đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.

Đong đầy tình cảm người dân TP HCM gửi đến bà con vùng lũ

Trước đó, trong tối 21-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, trọng tâm là nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân TP HCM ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Danh sách các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM - Ảnh 1.

Ngay trong đêm 21-11, TP HCM đã chở 15 tấn hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ

Trong đó, quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, tươm tất; đã giặt sạch, phơi khô; được phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài thùng, bao.

Nhu yếu phẩm thiết yếu còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc…

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ: dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu, một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn của ngành y tế.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các đơn vị phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói theo chủng loại, cỡ số trước khi vận chuyển đến các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng nơi, đúng người, đúng nhu cầu.

Ngay sau lời phát động, nhiều cá nhân, tập thể đã mang hàng hóa cứu trợ đến các địa điểm tiếp nhận để chuyển cho đồng bào vùng lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết tính đến tối 22-11 có tổng cộng 7 chuyến xe vận chuyển 105 tấn hàng hóa ra hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung. Hàng hóa gồm: nước, sữa, bánh, xúc xích, đồ hộp, mì gói, gạo, áo phao, thị hộp, tã, băng vệ sinh...

Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Hình ảnh đầy ắp tình người của người dân TPHCM gửi bà con vùng lũ trong sáng 22-11

Hình ảnh đầy ắp tình người của người dân TPHCM gửi bà con vùng lũ trong sáng 22-11

(NLĐO) - Từ sáng sớm 22-11, người dân TPHCM đã liên tục mang nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

TP HCM đang ưu tiên tiếp nhận loại hàng hóa cứu trợ nào?

(NLĐO) - Nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của nhân dân TP HCM, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ, lụt đã cơ bản đầy đủ

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ

(NLĐO) - Tính đến hết ngày 11-11-2025, TPHCM đã tiếp nhận 15.196 lượt ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ gần 225 tỉ đồng và hơn 7 tỉ đồng hàng hóa

TPHCM miền Trung bà con vùng lũ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM danh sách điểm tiếp nhận danh sách điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ủng hộ bà con
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo