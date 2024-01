Cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn hầu tòa

(NLĐO)- Ông Trần Tiến Quang, đại tá, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn, Công an TP Hải Phòng, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.