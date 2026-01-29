Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM khai không có nhu cầu nhận hối lộ

Ngày 29-1, phiên toà xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan, tiếp tục với phần xét hỏi.



Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo buộc, để trúng hàng loạt gói thầu, bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT công ty này, đã chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ các lãnh đạo, cán bộ y tế. Trong đó, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc nhận nhiều nhất, hơn 47 tỉ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Phạm Văn Cách cho biết trước khi tham gia đấu thầu, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc cùng trợ lý là Phạm Văn Chuân ra Hà Nội gặp để đàm phán về vấn đề chi "hoa hồng", mức chi 20 - 25%. Để thuận lợi, bị cáo Phạm Văn Cách đồng ý, giống như "thông lệ" tại các cơ sở y tế khác.

Tiền hối lộ được bị cáo Cách chuyển vòng thông qua tài khoản của vợ, con trai, con dâu rồi mới đến tài khoản của thư ký Chuân. Do bị hạn chế lượng tiền mặt khi đi máy bay, bị cáo Cách thường kết hợp cả 2 hình thức chuyển tiền.

"Mỗi một lần vào Sài Gòn, bị cáo chỉ mang được 1 tỉ đồng. Nếu Lộc muốn lấy 2 - 3 tỉ đồng thì phải chuyển tiền chuyển tài khoản, rồi vào Sài Gòn rút ra để đi đưa"- bị cáo Cách khai và cho biết việc đưa tiền thường diễn ra tại phòng khách sạn, quán cà phê hoặc các lần bị cáo Lộc ra Hà Nội công tác, họp hành, chuẩn bị đi miền núi làm từ thiện…

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm

Là thương binh tỉ lệ 45% được chủ toạ cho ngồi để trả lời, bị cáo Phạm Văn Chuân cho biết bản thân chỉ là nhân viên làm thuê, sếp sai gì làm đúng như thế, không được hưởng lợi đồng nào. Bị cáo có nghề massage, bấm huyệt nên được viện trưởng Lộc tin tưởng, cho làm trợ lý, hay đi công tác cùng. Trong những lần gặp Phạm Văn Cách, bị cáo Phạm Văn Chuân đều được sếp dặn đây là tiền "đi công tác xã hội".

Đáng chú ý, bị cáo Chuân khai từng ghi vào cuốn sổ nhật ký về việc nhận của những ai, bao nhiêu, thời gian nào. Tuy nhiên, có một thời gian bị cáo bị ốm và nghỉ ở nhà, khi lên lại cơ quan thì thấy tủ đã bị phá, cuốn sổ không còn nữa.

Theo bị cáo này, mỗi lần giao tiền cho bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc xong đều nhắn lại cho bị cáo Cách. "Tôi còn bảo anh ấy hỏi lại anh Lộc đi, tôi không còn dính dáng gì nữa"- bị cáo Chuân khai.

Cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc

Được gọi lên đối chất, bị cáo Cách xác nhận tình tiết này, nói trong điện thoại cũ có lịch sử tin nhắn, cuộc gọi song chiếc điện thoại đã mất. Theo đó, trong quá trình trao đổi, hai bên thường dùng từ "tấn" để ám chỉ "tỉ đồng". Chẳng hạn với 2 tỉ đồng, bị cáo Chuân sẽ nhắn tin cho bị cáo Cách rằng đã nhận được "2 tấn".

Chuyển tiền cho bị cáo Lộc xong, bị cáo Chuân báo lại thêm một lần nữa: "Tôi đã chuyển cho anh Lộc 2 tấn, anh gọi cho anh Lộc đi". Sau đó, bị cáo Cách liên lạc với bị cáo Lộc, có khi nghe, có khi không nghe, nhưng xác nhận đã nhận đủ số "tấn", bảo lần sau không cần phải gọi thế nữa.

Trước những lời khai trên, cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc phản bác.

Sau khi có ý kiến về vấn đề về luật tố tụng hình sự, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc khẳng định lời khai của Phạm Văn Cách về việc chi tiền 20-25% hoa hồng là "đặt điều, vu khống". Lý do, cựu Viện trưởng Lộc và nhiều người khác lâm vào hoàn cảnh "nhận tiền thụ động".

Vị này khẳng định: "Bản thân không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền vì ngay từ thời sinh viên đã kiếm được 50-60 triệu mỗi tháng từ nghề nghiệp".

Bị cáo nói có nhận tiền từ Phạm Văn Cách nhưng để hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19, mua trang thiết bị... nên không sai. Bị cáo Lộc khai, viện kiểm sát cáo buộc mình nhận 47 tỉ đồng từ bị cáo Cách là không chính xác, con số thực tế chỉ khoảng 13 – 14 tỉ đồng.

Về việc từng nộp 41 tỉ đồng vào quỹ chống COVID-19, Huỳnh Nguyễn Lộc khẳng định ngoài tiền từ Phạm Văn Cách, số còn lại được ông vận động từ bạn thân ở nước ngoài. Cựu Viện trưởng cho hay tất cả số tiền được sử dụng đúng mục đích khi 3 bệnh viện dã chiến do bị cáo trực tiếp chỉ huy không có ca tử vong nào.