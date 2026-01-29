Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM khai không có nhu cầu nhận hối lộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM khai không có nhu cầu nhận hối lộ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc khai không có nhu cầu nhận hối lộ, vì từ thời sinh viên đã kiếm 50-60 triệu đồng/tháng

Ngày 29-1, phiên toà xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan, tiếp tục với phần xét hỏi.

Cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc khai không nhận hối lộ trong vụ án lớn 2026 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo buộc, để trúng hàng loạt gói thầu, bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT công ty này, đã chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ các lãnh đạo, cán bộ y tế. Trong đó, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc nhận nhiều nhất, hơn 47 tỉ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Phạm Văn Cách cho biết trước khi tham gia đấu thầu, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc cùng trợ lý là Phạm Văn Chuân ra Hà Nội gặp để đàm phán về vấn đề chi "hoa hồng", mức chi 20 - 25%. Để thuận lợi, bị cáo Phạm Văn Cách đồng ý, giống như "thông lệ" tại các cơ sở y tế khác.

Tiền hối lộ được bị cáo Cách chuyển vòng thông qua tài khoản của vợ, con trai, con dâu rồi mới đến tài khoản của thư ký Chuân. Do bị hạn chế lượng tiền mặt khi đi máy bay, bị cáo Cách thường kết hợp cả 2 hình thức chuyển tiền.

"Mỗi một lần vào Sài Gòn, bị cáo chỉ mang được 1 tỉ đồng. Nếu Lộc muốn lấy 2 - 3 tỉ đồng thì phải chuyển tiền chuyển tài khoản, rồi vào Sài Gòn rút ra để đi đưa"- bị cáo Cách khai và cho biết việc đưa tiền thường diễn ra tại phòng khách sạn, quán cà phê hoặc các lần bị cáo Lộc ra Hà Nội công tác, họp hành, chuẩn bị đi miền núi làm từ thiện…

Cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc khai không nhận hối lộ trong vụ án lớn 2026 - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm

Là thương binh tỉ lệ 45% được chủ toạ cho ngồi để trả lời, bị cáo Phạm Văn Chuân cho biết bản thân chỉ là nhân viên làm thuê, sếp sai gì làm đúng như thế, không được hưởng lợi đồng nào. Bị cáo có nghề massage, bấm huyệt nên được viện trưởng Lộc tin tưởng, cho làm trợ lý, hay đi công tác cùng. Trong những lần gặp Phạm Văn Cách, bị cáo Phạm Văn Chuân đều được sếp dặn đây là tiền "đi công tác xã hội".

Đáng chú ý, bị cáo Chuân khai từng ghi vào cuốn sổ nhật ký về việc nhận của những ai, bao nhiêu, thời gian nào. Tuy nhiên, có một thời gian bị cáo bị ốm và nghỉ ở nhà, khi lên lại cơ quan thì thấy tủ đã bị phá, cuốn sổ không còn nữa.

Theo bị cáo này, mỗi lần giao tiền cho bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc xong đều nhắn lại cho bị cáo Cách. "Tôi còn bảo anh ấy hỏi lại anh Lộc đi, tôi không còn dính dáng gì nữa"- bị cáo Chuân khai.

Cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc khai không nhận hối lộ trong vụ án lớn 2026 - Ảnh 3.

Cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc

Được gọi lên đối chất, bị cáo Cách xác nhận tình tiết này, nói trong điện thoại cũ có lịch sử tin nhắn, cuộc gọi song chiếc điện thoại đã mất. Theo đó, trong quá trình trao đổi, hai bên thường dùng từ "tấn" để ám chỉ "tỉ đồng". Chẳng hạn với 2 tỉ đồng, bị cáo Chuân sẽ nhắn tin cho bị cáo Cách rằng đã nhận được "2 tấn".

Chuyển tiền cho bị cáo Lộc xong, bị cáo Chuân báo lại thêm một lần nữa: "Tôi đã chuyển cho anh Lộc 2 tấn, anh gọi cho anh Lộc đi". Sau đó, bị cáo Cách liên lạc với bị cáo Lộc, có khi nghe, có khi không nghe, nhưng xác nhận đã nhận đủ số "tấn", bảo lần sau không cần phải gọi thế nữa.

Trước những lời khai trên, cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc phản bác.

Sau khi có ý kiến về vấn đề về luật tố tụng hình sự, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc khẳng định lời khai của Phạm Văn Cách về việc chi tiền 20-25% hoa hồng là "đặt điều, vu khống". Lý do, cựu Viện trưởng Lộc và nhiều người khác lâm vào hoàn cảnh "nhận tiền thụ động".

Vị này khẳng định: "Bản thân không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền vì ngay từ thời sinh viên đã kiếm được 50-60 triệu mỗi tháng từ nghề nghiệp".

Bị cáo nói có nhận tiền từ Phạm Văn Cách nhưng để hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19, mua trang thiết bị... nên không sai. Bị cáo Lộc khai, viện kiểm sát cáo buộc mình nhận 47 tỉ đồng từ bị cáo Cách là không chính xác, con số thực tế chỉ khoảng 13 – 14 tỉ đồng.

Về việc từng nộp 41 tỉ đồng vào quỹ chống COVID-19, Huỳnh Nguyễn Lộc khẳng định ngoài tiền từ Phạm Văn Cách, số còn lại được ông vận động từ bạn thân ở nước ngoài. Cựu Viện trưởng cho hay tất cả số tiền được sử dụng đúng mục đích khi 3 bệnh viện dã chiến do bị cáo trực tiếp chỉ huy không có ca tử vong nào.

Tin liên quan

Cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng chuẩn bị hầu toà

Cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng chuẩn bị hầu toà

(NLĐO)- Nhận hối lộ 47 tỉ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp thuốc, cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM chuẩn bị hầu toà.

Cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng

(NLĐO)- Cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM Huỳnh Nguyễn Lộc tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp thuốc rồi nhận hối lộ 47 tỉ đồng.

Cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng

(NLĐO) - Nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng, cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM khai dùng 37 tỉ đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

nhận hối lộ đưa hối lộ dược phẩm Cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo