Đã bắt được đối tượng gây ra nhiều vụ cướp ở Đồng Nai

Ngày 22-8, Công an phường Trảng Dài đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Đình Phúc (20 tuổi) cùng phương tiện đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Đối tượng Phúc cùng chiếc xe gây án

Trước đó, ngày 13-8, Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo của chị H.N.Y.N (21 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) bị cướp tài sản.

Cụ thể, hơn 2 giờ sáng cùng ngày, chị Y.N. chạy xe máy chở bạn cùng giới, lưu thông trên đường Nguyễn Khuyến (tổ 31, khu phố 5).

Thấy chị N. đeo lắc, dây chuyền vàng, Phúc đi xe máy tới chặn đầu ép ngã xe đè lên chân.

Lúc này, chị N. bỏ chạy tri hô, song đối tượng manh động rút dao khống chế chị, rồi giật 1 lắc vàng và 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng, bỏ trốn. Sự việc được nạn nhân trình báo Công an phường.

Đến chiều 19-8, khi Phúc đang đi tìm “con mồi” trên đường Nguyễn Khuyến thì bị công an phát hiện, đưa về trụ sở đấu tranh.

Bước đầu, Phúc thừa nhận do lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Ngoài vụ cướp trên, trong ngày 17-8, đối tượng còn gây ra 2 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn phường Trảng Dài. Nạn nhân là người phụ nữ 41 tuổi và thiếu nữ 16 tuổi. Các dây chuyền vàng Phúc cướp rồi bán được hơn 20 triệu đồng.