Tối 8-11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đến 18 giờ cùng ngày đã khôi phục, cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng, đạt 72,44% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

Nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão lũ của ngành điện miền Trung

So với sáng cùng ngày, số khách hàng được cấp điện tăng thêm hơn 70.000 khách hàng, thể hiện nỗ lực rất lớn của các đơn vị điện lực trong vùng tâm bão.

Hiện còn khoảng 455.750 khách hàng, tương ứng 27,56% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng, đang tiếp tục được các Công ty Điện lực và Đội xung kích khẩn trương khắc phục để sớm có điện trở lại.

Trên lưới điện 110kV, EVNCPC đã khôi phục 29/30 vụ sự cố đường dây, chỉ còn 1 đường dây 110kV thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (đường dây 173/Hoài Nhơn – 177/220 Phù Mỹ) đang được xử lý. 100% trạm biến áp 110kV đã được khôi phục và vận hành an toàn.

Với lưới điện trung áp, toàn hệ thống ghi nhận 468 vụ sự cố, trong đó 308 vụ đã được xử lý (65,81%), còn 160 vụ đang tiếp tục được khắc phục. Tổng cộng 19.563 trạm biến áp phân phối bị mất điện, EVNCPC đã khôi phục 14.148 trạm (72,32%), còn 5.415 trạm (9,42%) đang được xử lý.

Công suất chưa khôi phục ước khoảng 274,3 MW, tương đương 7,21% phụ tải cực đại (Pmax = 3.803 MW).

Cụ thể, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 92/208 vụ sự cố, còn 341.228 khách hàng (34,95%) và 4.033 trạm phân phối (34,86%) đang mất điện, công suất mất ước 227,9 MW (33,96%).

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 69/113 vụ sự cố, còn 114.522 khách hàng (12,09%) và 1.382 trạm phân phối (13,05%), công suất mất 46,4 MW (8,58%).

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục hoàn toàn lưới điện vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

EVNCPC đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, tập trung xử lý sự cố tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân sau bão.

Trước đó, bão số 13 đổ bộ vào khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ ngày 6-11, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện, đặc biệt tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Ngay sau khi bão tan, EVNCPC đã tổ chức họp khẩn trực tuyến, chỉ đạo các đơn vị huy động hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, đồng thời triển khai các đội xung kích từ 6 Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung chi viện, khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho người dân vùng tâm bão.

Một số hình ảnh về công tác khắc phục thiệt hại sau bão của EVNCPC: