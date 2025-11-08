HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Đã cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi

Hoàng Thạch

(NLĐO) - Đến 18 giờ ngày 8-11, tiến độ khắc phục sự cố điện sau bão số 13 hồi phục mạnh, khi EVNCPC đã cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng.

Tối 8-11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đến 18 giờ cùng ngày đã khôi phục, cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng, đạt 72,44% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão lũ của ngành điện miền Trung

So với sáng cùng ngày, số khách hàng được cấp điện tăng thêm hơn 70.000 khách hàng, thể hiện nỗ lực rất lớn của các đơn vị điện lực trong vùng tâm bão.

Hiện còn khoảng 455.750 khách hàng, tương ứng 27,56% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng, đang tiếp tục được các Công ty Điện lực và Đội xung kích khẩn trương khắc phục để sớm có điện trở lại.

Trên lưới điện 110kV, EVNCPC đã khôi phục 29/30 vụ sự cố đường dây, chỉ còn 1 đường dây 110kV thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (đường dây 173/Hoài Nhơn – 177/220 Phù Mỹ) đang được xử lý. 100% trạm biến áp 110kV đã được khôi phục và vận hành an toàn.

Với lưới điện trung áp, toàn hệ thống ghi nhận 468 vụ sự cố, trong đó 308 vụ đã được xử lý (65,81%), còn 160 vụ đang tiếp tục được khắc phục. Tổng cộng 19.563 trạm biến áp phân phối bị mất điện, EVNCPC đã khôi phục 14.148 trạm (72,32%), còn 5.415 trạm (9,42%) đang được xử lý.

Công suất chưa khôi phục ước khoảng 274,3 MW, tương đương 7,21% phụ tải cực đại (Pmax = 3.803 MW).

Cụ thể, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 92/208 vụ sự cố, còn 341.228 khách hàng (34,95%) và 4.033 trạm phân phối (34,86%) đang mất điện, công suất mất ước 227,9 MW (33,96%).

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 69/113 vụ sự cố, còn 114.522 khách hàng (12,09%) và 1.382 trạm phân phối (13,05%), công suất mất 46,4 MW (8,58%).

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục hoàn toàn lưới điện vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

EVNCPC đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, tập trung xử lý sự cố tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân sau bão.

Trước đó, bão số 13 đổ bộ vào khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ ngày 6-11, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện, đặc biệt tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Ngay sau khi bão tan, EVNCPC đã tổ chức họp khẩn trực tuyến, chỉ đạo các đơn vị huy động hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, đồng thời triển khai các đội xung kích từ 6 Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung chi viện, khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho người dân vùng tâm bão.

Một số hình ảnh về công tác khắc phục thiệt hại sau bão của EVNCPC:

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 3.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 4.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 5.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 6.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 7.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 8.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 9.

Tin liên quan

EVNCPC họp khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn điện cho người dân

EVNCPC họp khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn điện cho người dân

(NLĐO) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện vật tư, khôi phục điện nhanh nhất cho người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ

(NLĐO)- "Chúng ta đã vượt qua bão số 12 rất tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan với bão số 13"

EVNCPC ứng trực 24/24, nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ

(NLĐO)- Hiện toàn EVNCPC có 306.729 khách hàng đang mất điện, chiếm 17,6% tổng số khách hàng của 3 Công ty Điện lực Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị.

công ty điện lực khu vực Tây Nguyên Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả khắc phục sự cố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo