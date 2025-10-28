HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

EVNCPC ứng trực 24/24, nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ

Hoàng Thạch

(NLĐO)- Hiện toàn EVNCPC có 306.729 khách hàng đang mất điện, chiếm 17,6% tổng số khách hàng của 3 Công ty Điện lực Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị.

Đến 7 giờ ngày 28-10, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại khu vực miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện. Toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã xảy ra 376 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt, trong đó 39 vụ đã được khôi phục.

EVNCPC ứng trực 24/24, nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ - Ảnh 1.

Nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ

Hiện toàn EVNCPC có 306.729 khách hàng đang mất điện, chiếm 17,6% tổng số khách hàng của 3 Công ty Điện lực Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị, tương đương 6,21% tổng khách hàng toàn EVNCPC. Toàn khu vực có 2.975 TBA phân phối bị ngừng hoạt động, chiếm 15,6% số trạm của 3 đơn vị và 5,17% tổng số trạm toàn EVNCPC. Ước tính công suất điện bị ảnh hưởng khoảng 192 MW, tương đương 5,27% công suất cực đại của EVNCPC (Pmax = 3.646 MW).

EVNCPC ứng trực 24/24, nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ - Ảnh 2.

Trong đó, Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hiện còn 202.137 khách hàng (58,86%) và 1.490 TBA phân phối (49,05%) bị ngừng cung cấp điện, ước công suất mất khoảng 144,1 MW (52,97%). Các khu vực còn mất điện thuộc 25 xã, phường của thành phố Huế, gồm: Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hóa Châu, An Cựu, Vỹ Dạ, Thủy Xuân, Thuận Hóa, Phong Thái, Phong Điền, Phong Dinh, Thanh Thủy, Lộc An, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thuận An, Phú Hồ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Kim Trà, Bình Điền, Hương Trà và Hưng Lộc.

EVNCPC ứng trực 24/24, nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ - Ảnh 3.

Nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ

Tại Công ty Điện lực Đà Nẵng, còn 104.219 khách hàng (11,89%) và 1.477 TBA phân phối (14,37%) bị mất điện, với công suất bị ảnh hưởng khoảng 47,8 MW (4,9%). Các khu vực còn mất điện tại 33 xã, phường gồm: Tam Mỹ, Hội An Tây, Gò Nổi, Lãnh Ngọc, Phước Gia, Thăng Điền, Phước Thành, Điện Bàn Tây, Bến Hiên, Quế Phước, Nông Sơn, Trà Leng, Hội An, Thu Bồn, Đồng Dương, Thượng Đức, Việt An, Điện Bàn, Trà My, Hội An Đông, Nam Phước, Vu Gia, Hiệp Đức, Quế Phú, Trà Giáp, Trà Tân, Đại Lộc, Trà Đốc, Hà Nha, Phước Hiệp, Sông Trà và Hòa Tiến.

Tại Công ty Điện lực Quảng Trị, còn 373 khách hàng (0,07%) và 8 trạm biến áp phân phối (0,14%) chưa được cấp điện, ước công suất mất khoảng 0,15 MW (0,04%). Các khu vực bị ảnh hưởng gồm một phần các xã Triệu Phong, Tà Rụt và Đakrông.

EVNCPC ứng trực 24/24, nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, cho biết các Công ty Điện lực đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn điện cho người dân, đồng thời khẩn trương kiểm tra, khôi phục cấp điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.

"EVNCPC đặt an toàn điện trong vùng mưa lũ là ưu tiên hàng đầu. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, vật tư, sẵn sàng khôi phục cấp điện sớm nhất ngay khi thời tiết cho phép, đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện", Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh.

hệ thống điện mưa lớn kéo dài công ty điện lực chính quyền địa phương ngừng hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai
