Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, trong tổ chức thu ngân sách Nhà nước, kho bạc phối hợp cơ quan thu, tập trung nhanh và hạch toán chính xác các khoản thu. Tính đến 24-12, thu cân đối đạt 2.577.275 tỉ đồng, bằng 131,04% dự toán; thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 2.214.247 tỉ đồng, bằng 132,72% dự toán.

Kho bạc Nhà nước đã chi trả hơn 163.400 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 (Ảnh minh hoạ)

Ở chiều chi, kho bạc tăng cường kỷ luật tài chính, giải ngân kịp thời theo dự toán. Bên cạnh đó, hệ thống bám sát chủ đầu tư, ban quản lý dự án, phối hợp giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kho bạc thanh toán nhanh các chính sách cấp bách, trong đó chi chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ với 163.482 tỉ đồng cho 117.073 người; chi tặng quà dịp 2-9 với 10.460,8 tỉ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, công tác điều hành ngân quỹ nhà nước được thực hiện tập trung, thống nhất, minh bạch, an toàn và hiệu quả. Qua đó, sử dụng nguồn tạm thời nhàn rỗi để nộp vào ngân sách 12.424 tỉ đồng.

Trong huy động vốn trái phiếu Chính phủ, kho bạc đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của ngân sách Nhà nước. Đến 25-12, phát hành 349.509 tỉ đồng; kỳ hạn bình quân 9,78 năm; lãi suất bình quân 3,21%/năm.

Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2026 - 2030. Do đó, Kho bạc tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh mục tiêu Chiến lược phát triển đến 2030 phù hợp sắp xếp chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng chi trả qua tài khoản; hoàn thành quy trình thanh toán tự động các khoản điện, nước, viễn thông theo ủy quyền.