Còn bao nhiêu người trong số 146.847 người nghỉ việc theo Nghị định 178 chưa nhận tiền chế độ?

Liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đến ngày 28-10, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người (48,77%), số người hưởng chính sách thôi việc là 75.237 người (51,23%).



Đã có có 146.836 người đã được nhận tiền chế độ theo Nghị định 178 (Ảnh minh hoạ)

Đến ngày 28-10, có 146.836 người đã được nhận tiền (99,99%), trong đó Trung ương có 47.910 người (99,98%), địa phương có 98.926 người (100%). Hiện còn 11 người chưa nhận tiền chế độ, chính sách theo Nghị định 178.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, hiện có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu. Bình quân 41 người/cấp xã, trong đó 94,6% cán bộ, công chức có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; còn 6.182 người (5,4%) chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách, đến nay 100% địa phương đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí chức danh lãnh đạo UBND các cấp.

Bên cạnh đó, 34/34 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực và 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, khắc phục đáng kể tình trạng khó khăn do không phù hợp với vị trí việc làm trong 3 tháng đầu vận hành.

Một số địa phương đã khẩn trương rà soát, bố trí cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và đạt được hiệu quả tích cực như: Lâm Đồng, Phú Thọ, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Điện Biên, Lai Châu…

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng tăng cường, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ về hỗ trợ cấp xã với lực lượng ban đầu hơn 730 người, điều động 79 công chức, viên chức, tiếp nhận 49 công chức.

Tỉnh Phú Thọ điều động 194 công chức từ tỉnh về xã và từ xã, phường thừa sang nơi thiếu, biệt phái 291 công chức từ tỉnh về xã và nội bộ cấp xã. TP Đà Nẵng biệt phái 75 công chức chuyên ngành đất đai, tăng cường 120 công chức chuyên ngành tư pháp, xây dựng, y tế, tài chính cho các xã miền núi, khó khăn…

Về phân cấp, phân quyền, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất. Tỉ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương là 44%, 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, hiện Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý.

Về tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản công, bố trí nhà ở công vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho hay, 34/34 địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp thu - chi ngân sách; 100% các đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại kho bạc nhà nước.

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện, tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 120 năm 2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính; hoàn thiện bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức; hoàn thiện các báo cáo, xây dựng và hoàn thiện Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.