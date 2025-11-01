Còn bao nhiêu người trong số 146.847 người nghỉ việc theo Nghị định 178 chưa nhận tiền chế độ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Còn bao nhiêu người trong số 146.847 người nghỉ việc theo Nghị định 178 chưa nhận tiền chế độ?

Minh Chiến - Cao Hường

(NLĐO)- Việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 đã gần hoàn tất.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đến ngày 28-10, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người (48,77%), số người hưởng chính sách thôi việc là 75.237 người (51,23%).

Còn bao nhiêu người chưa nhận chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178? - Ảnh 1.

Đã có có 146.836 người đã được nhận tiền chế độ theo Nghị định 178 (Ảnh minh hoạ)

Đến ngày 28-10, có 146.836 người đã được nhận tiền (99,99%), trong đó Trung ương có 47.910 người (99,98%), địa phương có 98.926 người (100%). Hiện còn 11 người chưa nhận tiền chế độ, chính sách theo Nghị định 178.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, hiện có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu. Bình quân 41 người/cấp xã, trong đó 94,6% cán bộ, công chức có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; còn 6.182 người (5,4%) chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách, đến nay 100% địa phương đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí chức danh lãnh đạo UBND các cấp.

Bên cạnh đó, 34/34 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực và 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, khắc phục đáng kể tình trạng khó khăn do không phù hợp với vị trí việc làm trong 3 tháng đầu vận hành.

Một số địa phương đã khẩn trương rà soát, bố trí cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và đạt được hiệu quả tích cực như: Lâm Đồng, Phú Thọ, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Điện Biên, Lai Châu…

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng tăng cường, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ về hỗ trợ cấp xã với lực lượng ban đầu hơn 730 người, điều động 79 công chức, viên chức, tiếp nhận 49 công chức.

Tỉnh Phú Thọ điều động 194 công chức từ tỉnh về xã và từ xã, phường thừa sang nơi thiếu, biệt phái 291 công chức từ tỉnh về xã và nội bộ cấp xã. TP Đà Nẵng biệt phái 75 công chức chuyên ngành đất đai, tăng cường 120 công chức chuyên ngành tư pháp, xây dựng, y tế, tài chính cho các xã miền núi, khó khăn…

Về phân cấp, phân quyền, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất. Tỉ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương là 44%, 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, hiện Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý.

Về tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản công, bố trí nhà ở công vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho hay, 34/34 địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp thu - chi ngân sách; 100% các đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại kho bạc nhà nước.

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện, tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 120 năm 2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính; hoàn thiện bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức; hoàn thiện các báo cáo, xây dựng và hoàn thiện Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Tin liên quan

TP HCM đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178

TP HCM đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178

(NLĐO) - Trong đó, có 1.057 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể và 5.275 trường hợp thuộc khối chính quyền

Thủ tướng: Vì sao còn hơn 30.000 người chưa được chi trả chế độ theo Nghị định 178?

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương sớm hoàn tất chỉ trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178.

Chậm chi trả chế độ Nghị định 178 phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15-10.

giải quyết chế độ Bộ Nội vụ sắp xếp bộ máy Nghị định 178 bộ trưởng đỗ thanh bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo