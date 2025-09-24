Đã có doanh nghiệp đăng ký thử nghiệm cho vay ngang hàng, người vay được lợi gì?

Theo Quyết định số 2866/QĐ-NHNN về thí điểm cho vay ngang hàng (P2P Lending), Ngân hàng Nhà nước quy định dư nợ tối đa đối với một khách hàng vay tại một giải pháp P2P Lending là 100 triệu đồng; tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả giải pháp cho vay ngang hàng cùng tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là 400 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 24-9, đại diện Công ty CP Tập đoàn Tima, cho biết công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin thí điểm nền tảng P2P Lending.

Chính thức thí điểm cho vay ngang hàng tại Việt Nam. Ảnh minh họa AI

"Chúng tôi tập trung phục vụ nhóm khách hàng dưới chuẩn ngân hàng - những người có nhu cầu vay vốn nhưng chưa còn gặp rào cản để tiếp cận hệ thống tín dụng truyền thống. Đó là các cá nhân khó chứng minh thu nhập bằng các phương thức truyền thống như hợp đồng lao động dài hạn/sao kê lương, các hộ kinh doanh nhỏ sử dụng sổ sách thủ công, những người chưa từng có lịch sử tín dụng tại ngân hàng…" – đại diện Tima nói.

Quy trình đăng ký và xét duyệt khoản vay tại Tima được thực hiện trực tuyến, thông qua xác thực danh tính bằng eKYC và sinh trắc học. Hệ thống AI của Tima sẽ chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu lớn (big data), từ đó đưa ra quyết định sàng lọc hồ sơ vay phù hợp để chuyển tới các bên cho vay đánh giá xem xét giải ngân.

Hợp đồng vay được ký kết điện tử giữa bên đi vay và bên cho vay. Toàn bộ quá trình quản lý khoản vay, lịch thanh toán và cảnh báo rủi ro đều được tự động hóa, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát nghĩa vụ tài chính của mình.

"Tima đã xây dựng hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực, tích hợp các công cụ cảnh báo sớm rủi ro và phân tích liên tục chất lượng danh mục vay. Đồng thời tiếp tục đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo vệ quyền lợi của người dùng" – đại diện công ty cho biết.

Một ngày trước, trả lời Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước cho biết để triển khai việc thử nghiệm cho vay ngang hàng, cơ quan này đã tiếp nhận khoảng 10 hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký thử nghiệm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ các quy định, Ngân hàng Nhà nước đang phải yêu cầu bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh Quyết định số 2866/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 2970/QĐ-NHNN quy định hướng dẫn về việc kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng của khách hàng giữa các công ty cho vay ngang hàng và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Quyết định này quy định cụ thể về điều kiện kỹ thuật đề thực hiện kết nối với CIC, danh mục chỉ tiêu, thời hạn và tần suất cung cấp, quyền và nghĩa vụ của công ty tham gia cơ chế thử nghiệm khi kết nối với CIC.

Cho vay ngang hàng là gì? Cho vay ngang hàng (P2P Lending - Peer-to-Peer Lending) là một hình thức tài chính trực tiếp kết nối người vay và người cho vay thông qua một nền tảng trực tuyến, không cần thông qua các trung gian tài chính truyền thống như ngân hàng hoặc công ty tài chính. Nền tảng này cho phép người vay tìm kiếm các khoản vay phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc kinh doanh, còn người cho vay có thể chọn đầu tư vào các khoản vay với mức lãi suất và điều kiện mà họ mong muốn.



