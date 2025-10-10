Đã có mẫu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức

Đây là bước triển khai quan trọng của Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ, nhằm cụ thể hóa cơ chế hợp đồng trong thực thi công vụ – một điểm mới của Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).

Theo Thông tư, có 3 mẫu hợp đồng được ban hành, gồm: Hợp đồng dịch vụ thực hiện nhiệm vụ của công chức (ký với cá nhân); Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của công chức; Hợp đồng dịch vụ thực hiện nhiệm vụ của công chức (ký với pháp nhân).

Cơ chế "hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức" cho phép cơ quan nhà nước thu hút nhân lực chất lượng cao, có kinh nghiệm chuyên sâu để đảm nhiệm những công việc quan trọng, cấp bách hoặc chuyên môn đặc thù mà đội ngũ công chức hiện có chưa đáp ứng được.

Theo quy định tại Nghị định 173, các cơ quan, tổ chức có thể ký hợp đồng với nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân tiêu biểu, luật gia, nhà khoa học đầu ngành… để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ gắn với vị trí lãnh đạo, quản lý mang tính chiến lược. Đồng thời, có thể ký hợp đồng dịch vụ cho các công việc hành chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật, hành chính chuyên sâu.

Về nguồn kinh phí, Thông tư quy định ngân sách nhà nước được bố trí tối đa bằng 10% tổng quỹ tiền lương và tiền thưởng (bao gồm lương, phụ cấp) của cơ quan, đơn vị; khoản chi này nằm ngoài quỹ lương và kinh phí khoán chi hành chính theo biên chế, được đưa vào dự toán ngân sách hằng năm.

Cơ chế mới được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút nhân tài, tăng tính linh hoạt trong quản lý nhân sự khu vực công, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đội ngũ công chức trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay.



Dưới đây là 3 mẫu hợp đồng đã được Bộ Nội vụ ban hành:

