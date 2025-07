Đa dạng giải trí hè cho khán giả nhỏ tuổi

Phim do Thơ Phan đạo diễn, kể câu chuyện về việc ông Wulfen do mải mê công việc nên không đến cổ vũ con trai tham gia cuộc đua xe ở trường khiến Wolfoo thất vọng. Những mâu thuẫn nảy sinh đi kèm với sự giận dỗi, thất vọng và rồi bất ngờ hai cha con Wolfoo bị hút vào vũ trụ kỳ ảo Tam Giới. Cả hai buộc phải tham gia cuộc đua giành giải "Tốc độ vũ trụ" do Chúa tể Idra tổ chức và trải qua nhiều tình huống, những mâu thuẫn dần được tháo gỡ.

Ngoài phim hoạt hình Việt Nam, rạp cũng có những phim hoạt hình nước ngoài như "Maracuda: Nhóc quậy rừng xanh", "Elio: Cậu bé đến từ trái đất"… vẫn đang chiếu.

Phim hoạt hình “Wolfoo và cuộc đua Tam Giới” nối tiếp các hoạt hình Việt ra rạp phục vụ khán giả nhỏ tuổi. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Đặc biệt, sự kiện Liên hoan Phim (LHP) thiếu nhi Việt - Đức lần đầu tiên tại TP HCM khai mạc từ ngày 14-6 và kéo dài đến ngày 15-8, với chủ đề "Anh hùng nhỏ hôm nay, công dân toàn cầu ngày mai", giới thiệu đến khán giả một tuyển tập những bộ phim ngắn và các phim hoạt hình dễ thương, truyền tải thông điệp gần gũi và ý nghĩa, dành cho khán giả từ 3 tuổi đến 16 tuổi.

Các buổi chiếu phim miễn phí lần lượt diễn ra vào các ngày thứ hai - tư - bảy và chủ nhật tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM. Điểm nhấn của LHP là loạt phim ngắn "Những câu chuyện mạnh mẽ cho những em nhỏ mạnh mẽ". Các bộ phim này đưa khán giả nhỏ tuổi du hành khắp thế giới, mở ra những góc nhìn gần gũi và chân thực về cuộc sống của trẻ em ở nhiều nền văn hóa khác nhau.

Thông qua các chủ đề như lòng dũng cảm, tình bạn, mất mát và khát vọng công lý, loạt phim mang đến những câu chuyện giản dị mà sâu sắc, phản ánh tuổi thơ trong thế giới đương đại. Đại diện cho Việt Nam góp mặt tại LHP lần này là 4 phim hoạt hình do S-Connect sản xuất gồm: "Cá chép của ông Táo", "Đội lân sư nhí nhố", "Wolfoo và hòn đảo kỳ bí", "Quái vật rác".

Chưa hết, hè năm nay, các em thiếu nhi TP HCM còn có nhiều sân chơi thú vị khác, như: Hội thi tiếng hát Chú ve con học sinh - học viên thành phố năm 2025; Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheerdance năm 2025, Giải Bóng rổ, Bi sắt, Bóng chuyền học sinh phổ thông TP HCM…