Thỏa sức xem phim hè

Hai phim hoạt hình trong nước và các phim truyền tải thông điệp nhân văn về tình bạn, tình cảm gia đình… cùng sự trở lại của những "bom tấn" nước ngoài trong mùa hè 2025 sẽ giúp khán giả tha hồ lựa chọn.

Đa dạng phim Việt

Phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" đã chiếu ra mắt tại TP HCM tối 28-5 và chính thức ra rạp từ ngày 30-5. Phim do Mai Phương đạo diễn, lấy cảm hứng từ tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài, cải biên một số chi tiết để gần gũi hơn với khán giả hiện nay.

"Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" xoay quanh anh em Dế Mèn - Dế Trũi trong cuộc phiêu lưu đến xóm Lầy Lội. Nơi này từng là cánh đồng xanh, tổ ấm của nhiều côn trùng nhưng dần ô nhiễm bởi rác thải của con người.

"Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" có cốt truyện dễ hiểu, phần âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng. Phần thoại lồng ghép nhiều câu ca dao, tục ngữ, bài thơ nổi tiếng. Trong đó, tình bạn bè, tinh thần đoàn kết giữa các loài được đề cao. Phim còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm. Ê-kíp thực hiện phim cho biết đã đầu tư tâm huyết và kỳ vọng tác phẩm sẽ hấp dẫn khán giả nhí dịp hè này.

Một phim hoạt hình Việt Nam khác là "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu", do đạo diễn - NSƯT Trịnh Lâm Tùng thực hiện, cũng sẽ ra rạp từ ngày 20-6. Nội dung phim lấy cảm hứng từ nhân vật Trạng Quỳnh, kể về biến cố xảy ra khi cha Quỳnh bị vu oan đánh cắp ngọc quý để chống lại triều đình. Trên đường cùng bạn bè bỏ trốn khỏi sự truy sát của quan binh và tìm cách minh oan cho cha, cậu bé vô tình phát hiện âm mưu của một thế lực đen tối liên quan Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết.

Đạo diễn - NSƯT Trịnh Lâm Tùng cho biết đã lựa chọn đề tài văn hóa dân gian với mong muốn truyền tải những thông điệp nhân văn đến khán giả. "Nếu con người lãng quên nguồn cội, những giá trị thiêng liêng sẽ dễ bị mai một. Chỉ cần giữ được lòng tin và sự biết ơn, cái thiện sẽ luôn chiến thắng" - NSƯT Trịnh Lâm Tùng bày tỏ.

Ngoài ra, một số phim Việt Nam thể loại khác cũng chọn ra rạp vào mùa hè này. Trong đó, "Năm mười" của đạo diễn Tấn Hoàng Thông ra rạp từ ngày 30-5; "Dưới đáy hồ" của đạo diễn Trần Hữu Tấn công chiếu từ 6-6; "Út Lan: Oán linh giữ của" của đạo diễn Trần Trọng Dần ra mắt khán giả từ 20-6; "Điều ước cuối cùng" của đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên ra rạp từ 4-7; "Mang mẹ đi bỏ" của đạo diễn Mo Hong-jin được giới thiệu từ 1-8...

Phim "Năm mười" xoay quanh nhóm bạn trẻ gồm: Mỹ (Huỳnh Tú Uyên đóng), Nam (Vương Thanh Tùng), Dũng (Nguyễn Trung Huy), Minh Anh (Trần Vân Anh), Hà (Hoa Thảo), Trường (Raman Quốc Cường) cùng một người thầy dạy yoga (Trần Phong đóng) đến Đà Lạt nghỉ dưỡng. Kịch tính xảy ra khi nhóm bạn tổ chức chơi trò trốn tìm quen thuộc thời thơ ấu. Nhưng lần này, trốn tìm không còn là trò chơi thông thường khi từng thành viên dần biến mất và một bí mật rùng rợn năm xưa trỗi dậy.

Phim "Dưới đáy hồ" muốn nhắc nhở rằng những khu vực với vẻ đẹp hoang sơ cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là khi giới trẻ đến đây mà không lường trước hiểm họa. "Út Lan: Oán linh giữ của" lấy bối cảnh miền Tây cuối những năm 1990, nơi những câu chuyện tâm linh, truyền thuyết về các hủ tục rợn người còn lưu truyền.

Trong khi đó, "Điều ước cuối cùng" là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác Việt - Hàn, kể câu chuyện về tình cảm gia đình, tình bạn bè. Phim "Mang mẹ đi bỏ" cũng là tác phẩm hợp tác Việt - Hàn, truyền tải thông điệp về tình mẫu tử, tình yêu và tình người...

Một cảnh trong phim hoạt hình “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”

"Bom tấn" nước ngoài trở lại

Sau thời gian im ắng, hàng loạt "bom tấn" nước ngoài đã trở lại rạp Việt. Đầu tiên phải kể đến là "Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng" do Tom Cruise đóng chính, chính thức ra rạp từ ngày 30-5.

Tiếp nối các sự kiện trong "Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1", nội dung phần phim cuối cùng này mô tả nhân vật chính Ethan Hunt và đội IMF bước vào cuộc chiến sinh tử với "The Entity" - một trí tuệ nhân tạo được gọi là thực thể, đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Loạt phim này do Christopher McQuarrie đạo diễn, nổi tiếng với những cảnh mạo hiểm do chính Tom Cruise đóng, không cần diễn viên đóng thế.

Một "bom tấn" khác là phim live-action (người đóng) do Dean DeBlois đạo diễn với tựa "Bí kíp luyện rồng" sẽ ra rạp Việt từ ngày 13-6. Đây là phiên bản live-action được phát triển sau 3 phần phim hoạt hình đình đám, thu về hơn 1,6 tỉ USD từ phòng vé toàn cầu. Đạo diễn Dean DeBlois bước vào thử thách "lớn nhất sự nghiệp" là chuyển hóa một thế giới hoạt hình giàu cảm xúc và kỳ ảo thành phim "người đóng" mà vẫn giữ nguyên tinh thần cốt lõi đã làm nên sức sống bền bỉ cho câu chuyện.

Trong khi đó, "Thế giới khủng long: Tái sinh" là dự án thứ 7 thuộc loạt phim "Thế giới khủng long" do Gareth Edwards đạo diễn, sẽ ra rạp Việt từ ngày 4-7. Phim kể câu chuyện 5 năm sau các sự kiện của "Thế giới khủng long: Lãnh địa", hệ sinh thái của hành tinh này không còn thích hợp cho khủng long sinh sống nữa. Phim quy tụ các diễn viên quen thuộc, như: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend…

Phim “Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Một số phim đáng chú ý khác cũng sẽ ra rạp trong dịp hè 2025. Trong đó, "Superman" của đạo diễn James Gunn khởi chiếu từ ngày 11-7; phim hoạt hình "Xì trum" của đạo diễn Chris Miller ra rạp từ 18-7. Phim "Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên" của đạo diễn Matt Shakman được giới thiệu từ ngày 25-7; phim hoạt hình "Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh độc nhãn" của đạo diễn Katsuya Shigehara ra rạp từ 25-7; hoạt hình "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" do Haruo Sotozaki đạo diễn, công chiếu từ 15-8...