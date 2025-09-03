HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Đa dạng kênh thanh toán học phí và các khoản thu

P.Quỳnh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với các khoản huy động tài trợ trước thềm năm học mới.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, đối với các khoản huy động tài trợ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, đối với thanh toán không dùng tiền mặt, Sở GD-ĐT yêu cầu 100% cơ sở giáo dục thực hiện kết nối với các hệ thống thanh toán được cấp phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục phải bảo đảm tuân thủ các quy định, hướng dẫn hiện hành của nhà nước về trao đổi dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Lưu ý các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào; tạo mọi điều kiện để cha mẹ học sinh, người học có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác.

Đặc biệt, lưu ý lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí để giới thiệu đến cha mẹ học sinh, người học; thực hiện công khai bằng nhiều hình thức về mức phí sử dụng dịch vụ, hướng dẫn cách thức thực hiện trên bảng hướng dẫn của nhà trường, phiếu thông báo các khoản thu hằng tháng…, từ đó cha mẹ học sinh, người học có thể lựa chọn theo nhu cầu.


TP HCM vượt khó khi dạy học 2 buổi/ngày

TP HCM vượt khó khi dạy học 2 buổi/ngày

Quy định về dạy 2 buổi/ngày ở các cơ sở giáo dục được xem là căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng để các nhà trường triển khai giáo dục toàn diện

TP HCM hướng dẫn chi tiết các mức thu, khoản thu ở trường công lập để phụ huynh giám sát

(NLĐO)- Các trường phải thỏa thuận thống nhất với phụ huynh để chọn lựa các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học trên tinh thần tự nguyện

