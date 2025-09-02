Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức có hướng dẫn chi tiết về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP HCM.

Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX: Thực hiện Nghị quyết số 217/2025 của Quốc hội sẽ không triển khai thu học phí.

Đối với giáo dục nghề nghiệp: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện mức thu học phí năm học 2025-2026 theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 81/2021 của Chính phủ.

Về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 18/2025 của HĐND và các khoản thu dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cụ thể như sau:

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Trong đó, nhóm 1: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Nhóm 2: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Các khoản thu và mức thu đối với cơ sở GDTX, cơ sở GDNN– GDTX và các cơ sở giáo dục công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông: Áp dụng tương đương với mức thu của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn TP HCM.

Các mức thu quy định tại Nghị quyết số 18/2025 như trên là mức thu tối đa. Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục tổ chức thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2024-2025.

Trong trường hợp cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức cung cấp thêm dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục mới (chưa phát sinh trong năm học 2024-2025) thì các khoản thu này phải được khảo sát, lấy ý kiến thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Sở GD-ĐT lưu ý các đơn vị thực hiện đúng tên gọi các khoản thu. Phân biệt đúng khoản thu “Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ chính khoá, không bao gồm tiền ăn) với khoản thu “Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ Tết, không bao gồm tiền ăn).

Đối với khoản thu “Đối với lớp có nhu cầu sử dụng máy lạnh nhưng phải đi thuê thì việc thuê máy phải có sự thống nhất của cha mẹ học sinh, thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cụ thể như sau:

Các khoản thu chương trình nhà trường và thu dịch vụ cho cá nhân học sinh

Đối với các khoản thu tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là Chương trình nhà trường): Các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp quyết định các phương pháp, hình thức tổ chức và phải thông qua Hội đồng trường các hoạt động, khối lớp triển khai, khung nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kế hoạch triển khai và dự kiến các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện phối hợp tổ chức.

Đồng thời phải được thông tin, triển khai cho cha mẹ học sinh, thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh để chọn lựa các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học trên tinh thần tự nguyện.

Các nội dung và mức thu đảm bảo có tính kế thừa đã tổ chức hướng dẫn thực hiện theo quy định từ năm học 2024-2025. Mức thu đảm bảo tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tỉ lệ tăng mức thu năm học 2025-2026 (nếu có) không quá 15% so với mức thu đã thực hiện năm học 2024-2025.

Các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh: Khoản thu này được các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định và mua sắm phục vụ trực tiếp cho từng cá nhân học sinh học tập, sinh hoạt như: thiết bị, vật dụng phục vụ học bán trú, quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm - học cụ, ấn chỉ đề kiểm tra, tiền suất ăn bán trú, suất ăn sáng và nước uống.

Mức thu nội dung này phải phù hợp với thực tế địa bàn, nếu có điều chỉnh tăng so với năm trước liền kề thì phải giải trình, công khai minh bạch và có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Nhà trường mời cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi để có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp.

Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục công lập không được thay đổi tên và phát sinh bất kỳ nội dung thu nào ngoài các danh mục được quy định. Đơn vị phát hành biên lai thu tiền, hóa đơn cho học sinh khi thu tiền và lưu ý giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm. Thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định.

