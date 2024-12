Đà Lạt bùng nổ với đêm diễn của huyền thoại âm nhạc quốc tế Joy Band, Samantha Fox và Liz Mitchell

Những màn biểu diễn của "nữ hoàng nhạc Pop" Samantha Fox và thủ lĩnh Liz Mitchell của nhóm Boney M đã giúp đông đảo người yêu âm nhạc Đà Lạt sống lại ký ức với những ca khúc bất hủ như Touch me (I want your body), Nothing's Gonna stop me now, Just one night, Wanna please me, I only wanna be with you (Samantha Fox) và Daddy cool, Sunny (1976), Rivers of Babylon, Rasputin (Liz Mitchell).