Gặp gỡ ban nhạc Boney M, nữ hoàng nhạc Pop Samantha Fox tại Đà Lạt

Liz Mitchell là thủ lĩnh của nhóm Boney M, thành lập năm 1976 tại Đức với 4 thành viên. Nhóm nổi tiếng khắp thế giới và người yêu nhạc Việt Nam với những ca khúc: Daddy cool, Sunny (1976), Rivers of Babylon, Rasputin (1978).

Ban nhạc đến từ Áo - Joy band đình đám thế giới với những ca khúc mà người yêu nhạc luôn nhớ đến như Touch by touch, Hey Hello, Valerie, I'm in love… Boney M và Joy band từng biểu diễn ở Việt Nam cách đây 5 năm.

Dalat Spring Concert năm nay là lần đầu tiên "Nữ hoàng nhạc Pop" Samantha Fox biểu diễn tại Việt Nam. Bà được người yêu nhạc khắp thế giới biết đến với những bản nhạc "hit" như Touch me (I want your body), Nothing's Gonna stop me now, Just one night, Wanna please me, I only wanna be with you.