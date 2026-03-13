Đà Lạt: Học sinh dùng hung khí truy đuổi nhau trước cổng trường

Ngày 13-3, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Kế (21 tuổi, lao động tự do), đồng thời lấy lời khai nhiều thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc một số học sinh dùng hung khí ẩu đả, truy đuổi nhau.



Cơ quan chức năng đưa các cá nhân liên quan trong vụ việc thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc xảy ra trên đường Nhà Chung, gần khu vực Trường THCS Quang Trung và THCS – THPT Tây Sơn, phường Xuân Hương – Đà Lạt. Một số người dân chứng kiến đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh các thanh thiếu niên là học sinh dùng hung khí ẩu đả và truy đuổi nhau trên đường Nhà Chung

Kết quả điều tra ban đầu, giữa V.B.L. và N.H.Đ.D. (cùng 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Quang Trung) mâu thuẫn nhau khi bình luận trên mạng xã hội.

Khoảng 15 giờ ngày 12-3, L. rủ thêm 3 người khác gồm L.Đ.T., T.K.V. (cùng sinh năm 2008, là học sinh trường Tây Sơn) và Trịnh Đình Kế kéo đến khu vực trước cổng trường Quang Trung.

Thấy D. đang đi bộ, L. và V. lao tới tấn công. Bị đánh bất ngờ, D. cũng rút trong cặp ra một cây gậy 3 khúc bằng kim loại để chống trả. Khi đến trước một quán trà sữa thì L. rút một thanh mã tấu dài ra tấn công D.

Công an làm việc với V.B.L. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi D. bỏ chạy thì L. vẫn cầm mã tấu truy đuổi ra đường gây náo loạn khu vực đường Nhà Chung trước 2 trường học. Người dân chứng kiến vụ việc hô hoán "Công an tới kìa" thì lúc này L. và V. mới bỏ chạy ra xe máy do T. và Kế chờ sẵn để bỏ chạy.



Tại cơ quan công an, những thanh thiếu niên liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kế; tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các thanh thiếu niên liên quan.