Đà Lạt: Học sinh dùng hung khí truy đuổi nhau trước cổng trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đà Lạt: Học sinh dùng hung khí truy đuổi nhau trước cổng trường

Trường Nguyên

(NLĐO) - Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhiều học sinh dùng hung khí truy đuổi nhau trên đường Nhà Chung, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Ngày 13-3, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Kế (21 tuổi, lao động tự do), đồng thời lấy lời khai nhiều thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc một số học sinh dùng hung khí ẩu đả, truy đuổi nhau.

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đưa các cá nhân liên quan trong vụ việc thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc xảy ra trên đường Nhà Chung, gần khu vực Trường THCS Quang Trung và THCS – THPT Tây Sơn, phường Xuân Hương – Đà Lạt. Một số người dân chứng kiến đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

- Ảnh 2.

Hình ảnh các thanh thiếu niên là học sinh dùng hung khí ẩu đả và truy đuổi nhau trên đường Nhà Chung

Kết quả điều tra ban đầu, giữa V.B.L. và N.H.Đ.D. (cùng 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Quang Trung) mâu thuẫn nhau khi bình luận trên mạng xã hội.

Khoảng 15 giờ ngày 12-3, L. rủ thêm 3 người khác gồm L.Đ.T., T.K.V. (cùng sinh năm 2008, là học sinh trường Tây Sơn) và Trịnh Đình Kế kéo đến khu vực trước cổng trường Quang Trung.

Thấy D. đang đi bộ, L. và V. lao tới tấn công. Bị đánh bất ngờ, D. cũng rút trong cặp ra một cây gậy 3 khúc bằng kim loại để chống trả. Khi đến trước một quán trà sữa thì L. rút một thanh mã tấu dài ra tấn công D.

- Ảnh 4.

Công an làm việc với V.B.L. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi D. bỏ chạy thì L. vẫn cầm mã tấu truy đuổi ra đường gây náo loạn khu vực đường Nhà Chung trước 2 trường học. Người dân chứng kiến vụ việc hô hoán "Công an tới kìa" thì lúc này L. và V. mới bỏ chạy ra xe máy do T. và Kế chờ sẵn để bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, những thanh thiếu niên liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kế; tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các thanh thiếu niên liên quan.

Tin liên quan

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế "đại náo" trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế "đại náo" trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

(NLĐO) - Khi lái ô tô tông nhiều người trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Trần Văn Quốc có nồng độ cồn ở mức 0,238mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Kinh hoàng nam thanh niên lao ô tô tông thẳng vào nhiều người sau cuộc ẩu đả ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trong lúc xảy ra ẩu đả tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Quốc lái ô tô lao vào cây xăng và tông trúng nhiều người.

Hoa hậu Mexico bị mất túi xách ở Đà Lạt

(NLĐO) - Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tham gia sự kiện ở Đà Lạt nhưng sau đó trộm túi xách có nhiều tài sản của Hoa hậu Mexico

Lâm Đồng Đà Lạt học sinh đánh nhau mâu thuẫn trên mạng xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo