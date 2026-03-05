Khởi tố tội giết người đối với nam thanh niên "đại náo" Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

CLIP: Nam thanh niên lái ô tô tông nhiều người trước bến xe liên tỉnh Đà Lạt sau cuộc ẩu đả

Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Giết người" đối với Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt).



Trần Văn Quốc tại cơ quan Công an

Trần Văn Quốc là tài xế ô tô tông vào nhiều người tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt vào chiều 25-2 khiến 7 người bị thương. Thời điểm gây ra vụ việc, Quốc có nồng độ cồn ở mức 0,238 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Sau thời điểm xảy ra vụ việc, ngày 26-2, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã chuyển tội danh và tiến hành khởi tố tội "Giết người" đối với bị can này.

Kết quả điều tra ban đầu, trưa 25-2, Quốc có uống rượu rồi điều khiển xe máy về. Trên đường Hoàng Diệu, xe trung chuyển của hãng Phường Trang do tài xế H.D.M. (43 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển tấp vào lề đón khách khiến Quốc giật mình và ngã ra đường.

Quốc lái xe máy chặn đầu ô tô rồi chửi bới và đánh ông M. rồi bỏ đi. Vẫn tức tối, nam thanh niên này lái ô tô ra Bến xe liên tỉnh Đà Lạt để tìm ông M. Tại đây, Quốc điều khiển ô tô chạy lòng vòng ở bến xe tìm ông M. rồi xảy ra va chạm với một số người và được can ngăn.

Tuy nhiên, khi vào được ô tô, Quốc đạp ga lao vào nhiều người đang đứng trong cây xăng trước bến xe khiến 7 người bị thương nhưng may mắn không có thương tích nguy hiểm tính mạng. Toàn bộ vụ việc được một số người quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Sau đó, Quốc điều khiển ô tô bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.