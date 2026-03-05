Khởi tố tội giết người đối với nam thanh niên "đại náo" Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố tội giết người đối với nam thanh niên "đại náo" Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

Nhất Đăng

(NLĐO) - Trần Văn Quốc là người điều khiển ô tô lao vào nhiều người ở cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt khiến nhiều người bị thương.

CLIP: Nam thanh niên lái ô tô tông nhiều người trước bến xe liên tỉnh Đà Lạt sau cuộc ẩu đả

Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Giết người" đối với Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt).

Khởi tố tội giết người đối với nam thanh niên "đại náo" Bến xe liên tỉnh Đà Lạt - Ảnh 1.

Trần Văn Quốc tại cơ quan Công an

Trần Văn Quốc là tài xế ô tô tông vào nhiều người tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt vào chiều 25-2 khiến 7 người bị thương. Thời điểm gây ra vụ việc, Quốc có nồng độ cồn ở mức 0,238 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Sau thời điểm xảy ra vụ việc, ngày 26-2, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã chuyển tội danh và tiến hành khởi tố tội "Giết người" đối với bị can này.

Kết quả điều tra ban đầu, trưa 25-2, Quốc có uống rượu rồi điều khiển xe máy về. Trên đường Hoàng Diệu, xe trung chuyển của hãng Phường Trang do tài xế H.D.M. (43 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển tấp vào lề đón khách khiến Quốc giật mình và ngã ra đường.

Quốc lái xe máy chặn đầu ô tô rồi chửi bới và đánh ông M. rồi bỏ đi. Vẫn tức tối, nam thanh niên này lái ô tô ra Bến xe liên tỉnh Đà Lạt để tìm ông M. Tại đây, Quốc điều khiển ô tô chạy lòng vòng ở bến xe tìm ông M. rồi xảy ra va chạm với một số người và được can ngăn.

Tuy nhiên, khi vào được ô tô, Quốc đạp ga lao vào nhiều người đang đứng trong cây xăng trước bến xe khiến 7 người bị thương nhưng may mắn không có thương tích nguy hiểm tính mạng. Toàn bộ vụ việc được một số người quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Sau đó, Quốc điều khiển ô tô bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tin liên quan

Ga Đà Lạt tăng trải nghiệm cho khách tham quan

Ga Đà Lạt tăng trải nghiệm cho khách tham quan

(NLĐO) - Nhân dịp 8-3, Ga Đà Lạt tổ chức chương trình âm nhạc và triển khai vé tham quan kèm voucher dịch vụ từ ngày 7-3.

Nam thanh niên "đại náo" Bến xe liên tỉnh Đà Lạt khai gì?

(NLĐO) - Quốc lái ô tô ra Bến xe liên tỉnh Đà Lạt tìm ông M. để "giải quyết" nhưng sau đó xảy ra ẩu đả. Quốc đã điều khiển ô tô tông vào nhiều người ở cây xăng

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân

(NLĐO) - Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt vẫn thu hút lượng lớn du khách tham quan

tội giết người Lâm Đồng Đà Lạt công an tỉnh Lâm Đồng phường Xuân Hương - Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo