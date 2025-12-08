Đà Lạt: Sập mái nhà đang thi công, một công nhân tử vong

Ngày 8-12, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang xử lý hiện trường vụ tai nạn lao động tại ngôi nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt). Vụ việc khiến ông N.X.H. (46 tuổi, công nhân xây dựng) tử vong.



Một phần bức tường và mái nhà bị sập đè trúng một công nhân xây dựng.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi một số công nhân xây dựng đang sửa chữa nhà này thì bất ngờ một phần mái nhà đổ sập, đè trúng ông H. khiến người này tử vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền phường Lâm Viên – Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai cứu hộ .

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn lao động trước đây là một quán bar nhưng thời gian gần đây không hoạt động. Những ngày qua, một số công nhân đang sửa chữa ngôi nhà để đưa vào hoạt động trở lại. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.