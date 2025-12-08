HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Lạt: Sập mái nhà đang thi công, một công nhân tử vong

Nhất Đăng

(NLĐO) - Trong lúc sửa chữa ngôi nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt), một phần mái nhà đổ sập khiến một công nhân tử vong.

Ngày 8-12, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang xử lý hiện trường vụ tai nạn lao động tại ngôi nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt). Vụ việc khiến ông N.X.H. (46 tuổi, công nhân xây dựng) tử vong.

Sập tường nhà, một công nhân bị đè tử vong ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Một phần bức tường và mái nhà bị sập đè trúng một công nhân xây dựng.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi một số công nhân xây dựng đang sửa chữa nhà này thì bất ngờ một phần mái nhà đổ sập, đè trúng ông H. khiến người này tử vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền phường Lâm Viên – Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai cứu hộ .

Sập tường nhà, một công nhân bị đè tử vong ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn lao động trước đây là một quán bar nhưng thời gian gần đây không hoạt động. Những ngày qua, một số công nhân đang sửa chữa ngôi nhà để đưa vào hoạt động trở lại. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin liên quan

Đường phố Đà Lạt sôi động với người đẹp, xe cổ diễu hành trong Lễ hội Trà Quốc tế 2025

Đường phố Đà Lạt sôi động với người đẹp, xe cổ diễu hành trong Lễ hội Trà Quốc tế 2025

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế 2025, chương trình Tea Carnival với gần 80 người đẹp quốc tế và 20 ô tô cổ diễu hành quanh trung tâm Đà Lạt.

Lộ trình cần biết để lên – xuống Đà Lạt hiện nay

(NLĐO) - Một số tuyến đường, đèo nối Đà Lạt với các nơi xảy ra tình trạng sạt lở, đang được lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục.

Hình ảnh xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt vào chiều tối 30-11

(NLĐO) - Khi đèo Mimosa thông tuyến sau nhiều ngày khắc phục sạt lở, nườm nượp xe tải, xe đầu kéo nối đuôi nhau lên xuống Đà Lạt thay vì đi đường vòng.

