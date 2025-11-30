Hình ảnh xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt vào chiều tối 30-11

Clip: Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt
Trước giờ đèo Mimosa được lưu thông lại, mặt đường đã được hoàn thiện. Song song với việc lưu thông qua đường tránh tạm, thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khắc phục đoạn đường đèo sạt lở, phương án dự kiến là xây cầu cạn dài khoảng 100 m.
Trước đó khoảng 23 giờ ngày 19-11, khu vực này bị sạt lở khiến 70m mặt đường đèo bị sạt lở xuống vực bên dưới khiến tuyến đường này hoàn toàn bị chia cắt. Nhiều mảng nhựa đường và cây thông rừng bị sạt lở kéo xuống vực sâu. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đoạn qua đèo Mimosa.
Bình luận (0)