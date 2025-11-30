HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt vào chiều tối 30-11

Trường Nguyên

(NLĐO) - Khi đèo Mimosa thông tuyến sau nhiều ngày khắc phục sạt lở, nườm nượp xe tải, xe đầu kéo nối đuôi nhau lên xuống Đà Lạt thay vì đi đường vòng.

Clip: Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt

Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt - Ảnh 1.

Chiều tối 30-11, hàng trăm xe tải, xe đầu kéo dừng đậu 2 đầu đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để chờ đợi tuyến đường này được lưu thông trở lại. Sau khi đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng tại đoạn Km 226+600 – Km226+800, tuyến đèo phải dừng lưu thông để sửa chữa khẩn cấp.

Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt - Ảnh 2.

Phương án được đưa ra là làm một đường tránh tạm sát taluy dương của đường đèo. Trước 18 giờ ngày 30-11, mặt đường tránh tạm đã hoàn thiện.

Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt - Ảnh 3.

Đây là tuyến đường lưu thông mà giới tài xế, nhất là xe tải trọng lớn, xe đầu kéo mong chờ sớm lưu thông vì trong thời gian khắc phục sạt lở, các phương tiện này phải lưu thông qua đèo Tà Nung thay thế xa hơn để lên xuống Đà Lạt.

Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt - Ảnh 4.
Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt - Ảnh 5.

Trước giờ đèo Mimosa được lưu thông lại, mặt đường đã được hoàn thiện. Song song với việc lưu thông qua đường tránh tạm, thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khắc phục đoạn đường đèo sạt lở, phương án dự kiến là xây cầu cạn dài khoảng 100 m.

Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt - Ảnh 6.

Thời điểm các phương tiện được lưu thông qua đèo Mimosa, lượng xe chờ trước đó khá đông nên việc di chuyển chậm trên cả hai hướng.

Đèo Mimosa thông tuyến trở lại, xe tải nườm nượp lên xuống Đà Lạt - Ảnh 7.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo đến người tham gia giao thông, cần hạn chế lưu thông qua đèo Mimosa trong các thời điểm có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) trừ trường hợp cần thiết. Đồng thời trong quá trình lưu thông phải chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Trước đó khoảng 23 giờ ngày 19-11, khu vực này bị sạt lở khiến 70m mặt đường đèo bị sạt lở xuống vực bên dưới khiến tuyến đường này hoàn toàn bị chia cắt. Nhiều mảng nhựa đường và cây thông rừng bị sạt lở kéo xuống vực sâu. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đoạn qua đèo Mimosa.

Tin liên quan

Khẩn trương làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe trở lại ngày 30-11

Khẩn trương làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe trở lại ngày 30-11

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện con đường tạm nối lại đoạn sạt lở trên đèo Mimosa để tuyến đường này thông xe trở lại vào ngày 30-11.

Cố gắng 3 ngày thông đèo Prenn, 10 ngày thông đèo Mimosa

(NLĐO) - Mưa lũ tại Lâm Đồng đã làm 5 người chết, hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng và 5.000 ha cây trồng hư hại, ước thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng.

Công bố tình trạng khẩn cấp đèo Mimosa

(NLĐO) - Đèo Mimosa cấm lưu thông từ ngày 20-11 khi bị sạt lở, tách đôi vào sáng nay

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng Đà Lạt du lịch Đà Lạt đèo mimosa
