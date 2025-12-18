HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đã mắt với triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng cuối năm

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Các sản phẩm đồ chơi trẻ em, quà tặng tập trung đa dạng mẫu mã nên thu hút khách tham quan mua sắm.

Sáng 18-12, Triển lãm quốc tế quà tặng và đồ gia dụng Việt Nam cùng Triển lãm quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em Việt Nam 2025 (IBTE 2025) chính thức khai mạc và mở cửa đón khách ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TPHCM). 

Sự kiện do Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad cùng Công ty ChaoYu tổ chức từ ngày 18 đến 20-12. Triển lãm có quy mô hơn 500 gian hàng với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, dù là ngày làm việc nhưng triển lãm vẫn thu hút khá đông người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ và giới trẻ tìm đến để mua sắm cuối năm. 

Đồ chơi trẻ em tràn ngập sắc màu

Chị Lê Hải Yến, ngụ phường An Đông (TPHCM), nhận xét triển lãm này rất thích hợp để vừa cho con vui chơi, vừa mua sắm. "Tôi thấy sản phẩm rất đa dạng, có nhiều lựa chọn hơn so với đi từng cửa hàng lẻ. Cuối năm dẫn con đi chơi ở đây cũng là một trải nghiệm thú vị" - chị Yến chia sẻ.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 1.

Đồ chơi làm bếp

Trong khi đó, anh Bùi Quốc, sống tại phường Bình Tiên, cho rằng việc tập trung nhiều gian hàng đồ chơi tại cùng một địa điểm giúp trẻ em có cơ hội khám phá, trải nghiệm. "Con nít thích lắm, đi đâu cũng thấy đồ chơi. Dù tốn kha khá tiền nhưng nhìn con vui là phụ huynh cũng thấy đáng" - anh Quốc nói.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 2.

Gian hàng thú nhồi bông được nhiều người chú ý

Theo ghi nhận, không gian triển lãm chia làm nhiều khu vực nhưng khắp nơi đều tràn ngập sắc màu với các gam hồng, xanh, vàng bắt mắt. Khu vực thú nhồi bông thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là phái nữ, với đủ loại từ móc khóa nhỏ xinh, thú treo tường cho đến thú nhồi bông kích cỡ lớn. Nhiều gian hàng liên tục đông khách, người mua chọn lựa, chụp hình và so sánh mẫu mã.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 3.

Đa dạng thú nhồi bông

Ở khu vực đồ chơi nhập vai, các bộ dụng cụ nấu nướng mini được thiết kế sinh động, có đèn giả lửa, kèm thực phẩm tạo hình bằng nhựa như hải sản, rau củ, gia súc, gia cầm trông giống hàng thật. Những món đồ này khiến nhiều phụ huynh thích thú vì vừa giúp trẻ chơi, vừa kích thích khả năng tưởng tượng.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 4.

Thú nhồi bông chủ đạo màu vàng

Các dòng đồ chơi vận động như hồ bơi nhựa, súng phun nước, đồ chơi ngoài trời được nhiều gia đình có bé trai quan tâm. Bên cạnh đó, các mẫu đồ chơi lắp ráp, xếp hình, mô hình ô tô, xe phân khối lớn cũng có sức hút riêng, phù hợp với trẻ lớn và cả người sưu tầm.

Dụng cụ làm bếp cho bé gái

Một điểm nhấn đáng chú ý là khu vực trưng bày ghế trẻ em lắp trên ô tô. Với thông tin từ đầu năm 2026, ô tô cá nhân bắt buộc phải trang bị loại ghế này, nhiều phụ huynh tranh thủ tìm hiểu và mua sắm sớm. Giá ghế trẻ em tại triển lãm dao động từ 2 đến 8 triệu đồng/chiếc, tùy thương hiệu và tính năng.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 5.

Ghế trẻ em lắp trên ô tô

Triển lãm hàng quà tặng, gia dụng

Song song với IBTE 2025, Triển lãm quốc tế quà tặng và đồ gia dụng Việt Nam cũng quy tụ khoảng 400 gian hàng, thu hút đông đảo bà nội trợ và giới trẻ. Khu vực đồ gia dụng như nồi, chảo, xoong, dụng cụ nhà bếp cầm tay luôn đông khách. Giá sản phẩm khá đa dạng, từ vài chục ngàn đồng cho các món nhỏ đến hơn 1 triệu đồng cho các bộ nồi cao cấp.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 6.

Nồi niêu, xoong chảo thu hút khách

Khu quà tặng cũng nhộn nhịp không kém với các sản phẩm gốm sứ, ly tách, ấm trà, bình giữ nhiệt phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết. Gian hàng đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường thu hút nhiều người nhờ mẫu mã phong phú, giá từ vài chục nghìn đến hơn 1 triệu đồng.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 8.

Bình giữ nhiệt với hàng trăm mẫu mã

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 9.

Các loại đá màu

Ngoài ra, các gian hàng đá trang sức cũng tạo điểm nhấn riêng. Dù mức giá không hề rẻ, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi sản phẩm, khu vực này vẫn thu hút đông đảo khách tham quan ở nhiều độ tuổi, từ người lớn tuổi đến giới trẻ yêu thích phụ kiện độc đáo.

Triển lãm đồ chơi trẻ em và quà tặng tại TP HCM thu hút hàng ngàn khách tham quan - Ảnh 10.

Khách bao vây gian hàng đá màu

Gian hàng sản phẩm đá trang sức thu hút khá đông người từ những người lớn tuổi cho đến giới trẻ. Cho dù các sản phẩm đá màu này có mức giá không hề rẻ, từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng cũng có khá nhiều người chọn mua.

Đồ dùng nhà bếp được khách tham quan mua sắm

Trẻ em Việt Nam triển lãm xe phân khối lớn trẻ em đồ chơi trẻ em quà tặng đồ chơi hội chợ thương mại gia dụng
