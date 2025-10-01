"Đã mắt" với triển lãm đồ nội thất, xây dựng

Ngày 1-10, Triển lãm nội thất - xây dựng Việt Nam VIBE 2025 do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) và Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng TP HCM (SACA) tổ chức, chính thức khai mạc và kéo dài tới 4-10.

Gạch bông vang bóng một thời được khách hàng thích thú

Triển lãm có quy mô gấp đôi so với năm ngoái với hơn 550 gian hàng đa lĩnh vực, đồng loạt trưng bày hàng ngàn sản phẩm đổi mới sáng tạo, các thiết kế đột phá, giải pháp công nghệ cùng các xu hướng lần đầu xuất hiện tại thị trường nội địa. Tất cả theo được chọn lọc, bám sát bộ tiêu chí 4S khởi xướng về phong cách, thông minh, bền vững và bản sắc.

Đèn chùm nghệ thuật

Đa dạng màu sắc

Bộ ghế có thiết kế ấn tượng

Ghế ngồi cũng là tác phẩm nghệ thuật

Triển lãm còn giới thiệu loạt vật liệu xây dựng xanh thế hệ mới hướng đến mục tiêu giảm phát thải carbon như gạch sinh thái ép nguội của Secoin, dầu bảo dưỡng mọi loại gỗ thân thiện với môi trường Protego, nội thất từ gỗ tàu tái chế của An Design House, tre ép kỹ thuật cao, sợi dệt xanh, sơn toàn diện cùng bảng màu mới, thân thiện môi trường.

Quầy pha cà phê, ghế ngồi đều bằng cạc tông

Người tham quan còn chú ý đến kính xuyên sáng thông minh cùng hệ vách Danpatherm module tiền chế và tấm Danpalon Microcell kháng UV 99,9% tối ưu cho khí hậu nhiệt đới. Hoặc kết cấu vách, tường làm bằng giấy dó mộc mạc, thiết kế lấy cảm hứng từ bản sắc Việt như rừng trúc, nhà tre, trong khi các gian hàng khác lại nổi bật với việc tích hợp công nghệ vào thiết kế.

Ngoài ra, VIBE 2025 còn là nơi cập nhật các phong cách không gian mới nhất từ thế giới, như Quiet Luxury, Circular Design, Biophilic Design và Tech-integrated Living.

Theo ban tổ chức triển lãm, VIBE 2025 còn đóng vai trò là lực đẩy quan trọng, thúc đẩy chuyển dịch chiến lược từ OEM (sản xuất theo đơn đặt hàng) sang ODM (tự thiết kế và sản xuất). Đây là bước đi then chốt nhằm lấy thiết kế làm trung tâm để gia tăng giá trị sản phẩm, mở ra nền tảng kết nối cho 150 doanh nghiệp sản xuất nội thất, vật liệu, phụ kiện, logistic, nhà thầu, và nhà thiết kế. Sự kết nối trực tiếp giúp doanh nghiệp chủ động về nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực.

Khách tham quan chú ý nhiều đến robot

Cùng ngày, triển lãm quốc tế lần thứ 18 về máy công cụ và giải pháp gia công kim loại tại Việt Nam (Metalex Việt Nam 2025) do RX Tradex tổ chức tại TP HCM từ ngày 1 đến 3-10. Triển lãm giới thiệu hệ sinh thái công nghệ toàn diện, nâng cấp dây chuyền sản xuất, đầu tư thiết bị và chuyển đổi số trong ngành cơ khí (máy công cụ, thiết bị cắt gọt, robot, giải pháp đo kiểm, hệ thống kết nối dữ liệu thông minh).