Thời sự

Đà Nẵng: Cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trả thêm gần 5 triệu đồng/tháng

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng thông qua chính sách tăng thu nhập, cán bộ hoàn thành xuất sắc có thể được nhận thêm gần 5 triệu đồng mỗi tháng

Chiều 11-12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

 Khoản thu nhập này sẽ được chi trả hằng quý, căn cứ kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm.

Theo nghị quyết, từ năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/tháng; hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,3 lần; hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,1 lần. 

Đà Nẵng triển khai chính sách thu nhập cán bộ tăng thêm gần 5 triệu đồng / tháng - Ảnh 1.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra chiều 11-12, các đại biểu đã thông qua nghị quyết mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Từ năm 2027 trở đi, UBND thành phố sẽ trình HĐND xem xét hệ số chi thu nhập tăng thêm hằng năm, nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Dự kiến, mức tăng thu nhập bình quân đối với cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 4,75 triệu đồng/tháng; viên chức 4,38 triệu đồng/tháng; cán bộ trong chỉ tiêu biên chế tại các hội khoảng 4,18 triệu đồng/tháng. 

Đà Nẵng triển khai chính sách thu nhập cán bộ tăng thêm gần 5 triệu đồng / tháng - Ảnh 2.

Công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng

Ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, mức tăng lần lượt là 2,85 triệu; 2,63 triệu và 2,51 triệu đồng/tháng. Trường hợp hoàn thành nhiệm vụ, mức tăng tương ứng là 0,95 triệu; 0,88 triệu và 0,84 triệu đồng/tháng.

Tổng kinh phí dự kiến dành cho chi thu nhập tăng thêm năm 2026 hơn 1.956 tỉ đồng; giai đoạn 2026–2028 hơn 7.614 tỉ đồng. Chính sách này áp dụng cho hơn 54.000 cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thành phố.

Tin liên quan

Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị hơn 178 tỉ ở Đà Nẵng

Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị hơn 178 tỉ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan cho biết khu điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xây dựng khang trang đã 3 năm nhưng đang bỏ trống.

CLIP: Ngầm qua sông ở Đà Nẵng bị lũ cuốn, đề xuất chi 18 tỉ khắc phục

(NLĐO) – Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề xuất chi 18 tỉ đồng để sửa chữa ngầm Sông Tum và một số vị trí trên tuyến đường ĐT 615B.

Giá đất Đà Nẵng đã quá cao, đại biểu đề nghị tạm dừng tăng

(NLĐO) - Thảo luận tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu đề nghị không tăng bảng giá đất vì mức hiện tại đã quá cao.

