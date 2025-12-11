Chiều 11-12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khoản thu nhập này sẽ được chi trả hằng quý, căn cứ kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm.

Theo nghị quyết, từ năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/tháng; hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,3 lần; hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,1 lần.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra chiều 11-12, các đại biểu đã thông qua nghị quyết mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Từ năm 2027 trở đi, UBND thành phố sẽ trình HĐND xem xét hệ số chi thu nhập tăng thêm hằng năm, nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Dự kiến, mức tăng thu nhập bình quân đối với cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 4,75 triệu đồng/tháng; viên chức 4,38 triệu đồng/tháng; cán bộ trong chỉ tiêu biên chế tại các hội khoảng 4,18 triệu đồng/tháng.

Công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng

Ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, mức tăng lần lượt là 2,85 triệu; 2,63 triệu và 2,51 triệu đồng/tháng. Trường hợp hoàn thành nhiệm vụ, mức tăng tương ứng là 0,95 triệu; 0,88 triệu và 0,84 triệu đồng/tháng.

Tổng kinh phí dự kiến dành cho chi thu nhập tăng thêm năm 2026 hơn 1.956 tỉ đồng; giai đoạn 2026–2028 hơn 7.614 tỉ đồng. Chính sách này áp dụng cho hơn 54.000 cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thành phố.