Kinh tế

Đà Nẵng chi hơn 1.380 tỉ đồng làm đường ven sông kết nối khu thương mại tự do

B.Vân

(NLĐO) - Tuyến đường ven sông Cu Đê dài hơn 5km, quy mô 4 làn xe, sẽ trở thành trục kết nối chiến lược, tạo động lực phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ngày 20-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường ven sông Cu Đê kết nối Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỉ đồng.

Theo quyết định, tuyến đường có điểm đầu từ đường tránh Nam Hải Vân, điểm cuối tại nút giao lên đường cao tốc Bắc – Nam, thuộc phường Hải Vân.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,04 km, quy mô 4 làn xe cơ giới, đầu tư xây dựng mới 2 cây cầu trên tuyến, cùng hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thời gian thực hiện công trình dự kiến từ năm 2025 đến 2028.

Đà Nẵng phát triển tuyến đường ven sông Cu Đê , thúc đẩy kinh tế khu vực - Ảnh 1.

Một vị trí dự kiến đặt khu thương mại tự do nằm ven sông Cu Đê, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng

Tuyến đường ven sông Cu Đê được xác định là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Bắc thành phố.

Trước đó, vào tháng 6-2025, TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Thương mại tự do.

Theo quyết định, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, được bố trí tại 7 vị trí không liền kề, với các khu chức năng gồm: sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và các loại hình chức năng khác.

Trong đó, các vị trí 1, 2 và 3 nằm tại phường Hải Vân, tổng diện tích hơn 600 ha, giáp chân đèo Hải Vân, sông Cu Đê, đường tránh Nam Hải Vân, vịnh Kim Liên và Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Vị trí 4 thuộc xã Bà Nà, diện tích khoảng 559 ha, tiếp giáp tuyến vành đai phía Tây và đường ĐT602. Các vị trí 5 và 6 có tổng diện tích hơn 240 ha, nằm trên địa bàn xã Bà Nà, giáp rừng sản xuất, suối tự nhiên và khu dân cư.

Vị trí 7 rộng khoảng 401 ha, thuộc xã Hòa Vang và Bà Nà, tiếp giáp khu mở rộng sân golf Bà Nà và các khu dân cư lân cận.

Đà Nẵng thương mại tự do sông cu đê
