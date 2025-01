Đà Nẵng: Chùa Linh Ứng quá tải trong ngày đầu năm mới

Chiều 29-1 (mùng 1 Tết), hàng ngàn người dân, du khách tại Đà Nẵng du xuân, chúc Tết. Trong tiết trời se lạnh, nhiều du khách đổ về chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để cầu bình an, may mắn.

Hàng ngàn người nô nức lễ Phật tại chùa Linh Ứng ngày đầu năm

Lượng khách quá đông khiến đường lên bán đảo Sơn Trà ùn tắc cục bộ

Khu vực trước cổng chùa Linh Ứng

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ 15 giờ cùng ngày, lượng người viếng chùa quá đông khiến tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà ùn tắc cục bộ. Các phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một.

Mất gần 30 phút chỉ để di chuyển từ chân núi đến chùa Linh Ứng, chị Thanh (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay đây là lần đầu chứng kiến cảnh chùa Linh Ứng quá tải.

"Mọi năm, gia đình tôi đều đi lễ Phật vào sáng mùng 1. Năm nay là lần đầu viếng chùa Linh Ứng vào buổi chiều. Dù không may gặp cảnh ùn tắc nhưng ai cũng hoan hỉ, mong một năm hanh thông, bình an, may mắn" - chị Thanh bày tỏ.

CLIP: Nhiều người lần đầu chứng kiến cảnh chùa Linh Ứng quá tải

Cảnh ùn tắc cục bộ tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Lượng khách lớn khiến bãi đỗ xe của danh lam này quá tải

Lực lượng chức năng có mặt, điều tiết giao thông khu vực

Tạm thời, chùa Linh Ứng cấm các phương tiện từ 4 đến 52 chỗ lên chùa

Người dân, du khách viếng mẹ Quan Âm, cầu mong năm mới bình an

Trước tình trạng trên, cán bộ CSGT-TT Công an quận Sơn Trà cùng lực lượng công an địa phương đã có mặt tại chùa Linh Ứng để điều tiết giao thông qua khu vực.

Tạm thời, lực lượng chức năng cấm các phương tiện từ 4-52 chỗ vào chùa để hạn chế ùn tắc.

Từ khi thành lập, với vị trí giao hòa giữa biển trời với núi sông, chùa Linh Ứng đã trở thành địa điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung. Chùa luôn được người dân địa phương lẫn du khách thập phương, quốc tế tìm đến vào mỗi dịp lễ, Tết.